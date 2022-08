P. Zs.;

társasági adó;iparűzési adó;adózás;deviza;rendeleti kormányzás;forintárfolyam;

2022-08-21 18:58:00

A cégek többsége nem tud idén devizában adózni

A naptári éves adózók (ide tartozik a vállalkozások zöme) 2022-ben még nem tudják teljesíteni devizában az adófizetési kötelezettségét.

A kormány augusztus elején rendeleti úton tette lehetővé, hogy a cégek önkéntes alapon dollárban vagy euróban is megfizethessék társasági adójukat. Bár Varga Mihály pénzügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a társassági adó mellett a helyi iparűzési adót is kiegyenlíthetik a cégek devizában, a kormány által kiadott rendelet azonban erről a kérdésről nem szól, így utóbbira mégsincs lehetőség.

A cégek többsége ráadásul az idén még semmiképpen nem tud élni a devizában történő adófizetéssel - hívta fel a fgyelmet a Niveus Consulting Group. A vonatkozó jogszabály alapján a cégeknek bejelentési kötelezettsége van a NAV felé, amennyiben a társasági adó fizetési kötelezettségüket amerikai dollárban vagy euróban szeretné teljesíteni – magyarázta Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group adótanácsadási partnere. Bejelentést az adóév első napját megelőző hónap első napjáig, az adóév egészére nézve lehet tenni. A rendelet rögzíti, hogy ezt első alkalommal a 2022. szeptember 30-át követően kezdődő adóév tekintetében lehet megtenni. Így a naptári éves adózók (ide tartozik a vállalkozások zöme) 2022-ben még nem tudják teljesíteni devizában az adófizetési kötelezettségét. Ha viszont jövőre szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb 2022. december 1.-ig erről nyilatkozniuk kell az adóhatóság felé. Ezt követően már nem tudják a bejelentést a 2023-as évre megtenni – hangsúlyozta a szakértő.

A rendeleti adóztatást az ukrajnai háborús helyzet miatti „vészhelyzeti” jogalkotás teszi lehetővé a kormánynak, de kérdés, hogy a vészhelyzet lejártával a most rendeleti úton kihirdetett szabályok életben maradnak- e, azaz a korábbi gyakorlatnak megfelelően a fideszes parlamenti szavazógép törvényre emeli-e a kormány korábbi rendeleteit. A devizában való adózás azoknak a cégeknek jelent előnyt, amelyeknek jelentős devizabevételük van, vagy épp a teljes könyvelést devizában – jellemzően euróban - vezetik. A kormány is jól jár a közvetlen devizabevételekkel, hisz olyan bevételekhez jut, amelynek beváltásával maga is erősíteni tudja a forintot.