Marnitz István;

rezsicsökkentés;PB-gáz;Tóth Bertalan;MSZP;

2022-08-21 19:17:00

Trükköznek a csomagolással, az MSZP hatósági árat szabna a PB-gázpalackoknak

Csomagolástípustól függetlenül valamennyi PB-gázpalack árát hatósági árassá tenné Tóth Bertalan MSZP-társelnök napokban benyújtott törvénymódosítási javaslata.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a hazai PB-piac egyik legnagyobb szereplője, a Mol augusztus eleje óta a 11,5 kilogrammos töltetű PB-palack helyett csak 10,9 kilogrammost forgalmaz.

A fogyasztó szempontjából aprónak tűnő, de látszólag a szállítótól is felesleges szervezési többletterhet igénylő változás nem véletlen. A 2013 óta érvényes 5175 forintos, rezsicsökkentett ár ugyanis csak a 11,5 kilogrammos PB-töltetre vonatkozik. Az új típusú termék ára ennek „megfelelően” már 8 ezer forint közelében mozog. Az ugytudjuk.hu által korábban bemutatott belső molos tájékoztatás a váltást a 11,5 kilogrammos töltet iránt megnövekedett kereslettel indokolta. Sajátos – bár az üzemanyag-ellátási zavarok kapcsán már bevett – érvelésük szerint a lépéssel az ellátás biztonságát tartanák fenn.

A Mol ma már honlapján is a 10,9 kilogrammos kiszerelést ajánlja a háztartásoknak, amiként ezt lapunk saját tapasztalatai is alátámasztják. Míg a legnagyobb piaci szereplőként említett Prímaenergia oldalán a lakossági ajánlatok között, ténylegesen e kör számára csak kemping- és 25 kilogrammos kiszerelést találtunk, a Flagánál, illetve a Magyar PB-gázipari Egyesület honlapján – ármegjelölés nélkül - változatlanul a 11,5 kilogrammos töltettípust tüntetik fel legnépszerűbbként. A lakossági hirdetések között szintén találtunk 11,5 kilogrammos ajánlatot, igaz, 10 ezer forintért. A KSH egyébként júliusban 5760 forinton tartotta nyilván a 11,5 kilogrammos palack töltetárát. Ez szinte megfelel a tíz százalékos, 2013-as rezsicsökkentés előtti szintnek. Tehát az Orbán-kormány által oly hőn hirdetett tarifamérséklés – legalábbis a statisztikai nyilvántartás szerint – kilenc év alatt a hivatalos PB-árból is „elszivárgott”.

A benyújtott ellenzéki törvénymódosító javaslat az összes palackos PB-gázt hatósági áras körbe vonná. Indoklása szerint a piaci szereplők eljárása egyértelműen sújtja a főzéshez, fűtéshez gázpalackot használó lakosságot. Nem elég, hogy az eddig használt palackok már kevesebb gázt tartalmaznak, de a magyar családok ezért még többet is lesznek kénytelenek fizetni. Németh Szilárd rezsikormánybiztos egy márciusi ígérete ellenére máig nem zárta be a PB-ár jogi kiskapuit – fűzi hozzá az irat.

Elfogadhatatlan, hogy a csomagolással trükköznek a piaci szereplők, és ezzel növelik a rendkívüli áremelkedéssel egyébként is sújtott magyar emberek terheit – fogalmaz Facebook-posztjában Tóth Bertalan. A jelenleg hatósági áras, 11,5 kilogrammos palack helyett, illetve mellett egyre inkább más töltetek is megjelennek. Ezekre nem vonatkozik a hatósági ár, így drágábbak is – teszi hozzá. A szocialista politikus elvárja, hogy a Fidesz támogassa a javaslatot, és fejezze be az emberek indokolatlan és szükségtelen sarcolását. (De az áram- és gázrezsiemelést is feleslegesnek véli.) Tóth Bertalan a dilettantizmus iskolapéldájának tartja, amiként az Orbán-kormány hagyja, hogy piaci szereplők csomagolási trükközéssel megkerüljék a hatósági árszabályozást.