Egy gyanúsítottat vert meg három rendőr Arkansasban, nyomozás indult ellenük

2022-08-22 17:33:00

A férfi állítólag bolti dolgozókat fenyegetett, ezért az egyik egyenruhás leszorította, a másik rátérdelt, a harmadik ütötte.

Az Arkansas állam rendőrsége nyomozást indított három rendőr ellen, akiket videóra vettek, amint egy kisbolt előtt letartóztattak és megvertek egy férfit – írja a Guardian a Mulberry nevű településen történtekről. A Fort Smith Times Record szerint vasárnap a rendőrök bejelentésre mentek ki a helyszínre, ahol a gyanúsított, Randall Worcester állítólag megfenyegette a helyi kisboltok dolgozóit.

Az esetről készült videón egy rendőr a földre szorította Worcestert, miközben az egyik ököllel ütötte, a másik pedig rátérdelt. Az állami rendőrség szerint a bántalmazás nyomán a 27 éves Worcestert vasárnap kórházba szállították, majd onnan a helyi börtönbe zárták bántalmazás, letartóztatásnak ellenállás és terrorfenyegetés vádjával.

A Crawford megyei seriff hivatalának két helyettesét felfüggesztették, Mulberry egyik rendőrtisztjét pedig szabadságra küldték. A rendőrség szerint nyomozásuk során a fizikai erőszak alkalmazásának körülményeit vizsgálják, annak a megállapítása viszont már a Crawford megyei ügyész feladta lesz, hogy a bűnüldözők eljárása összhangban volt-e az arkansasi törvényekkel.

A Guardian felidézte, a közelmúltban Floridában Jason DeSue, a Bradford megyei seriff hivatalának helyettese lemondásra kényszerült, miután egy videófelvétel bizonyította, hogy egy forgalmi ellenőrzés közben fegyverét egy terhes fekete nőre szegezte, akit meg is bilincselt.

Ezek az esetek felháborodást keltettek a közösségi médiában, különösen a két évvel ezelőtti eset után, amikor a feketebőrű George Floyd halt meg rendőrségi intézkedés közben, és az eset világméretű tiltakozáshullámhoz vezetett.

How, after George Floyd, can this happen? Three police officers beating a suspect with so much force. If this wasn't captured on video, these officers would have told a very different story.



Crawford sheriff dept Arkansas



This is very bad. pic.twitter.com/c3sILWQwEv