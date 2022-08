Moszkvába repült a Magyar Honvédség kormánytagokat szállító repülőgépe, rejtély, hogy most ki utazott rajta és miért

P. L.;

Moszkva;honvédségi repülő;repülőtér;radar;

2022-08-23 11:11:00

Sem a Magyar Honvédség, sem más kormányzati szerv nem adott tájékoztatást.

Több repülőgép-követő oldal szerint is Moszkvába repült a Magyar Honvédség HUAF 653 jelzésű, Dassault Falcon 7X gépe vasárnap délután, ahonnan hétfő este tért vissza - írja a FlightRadar24-re és a Flightaware-re hivatkozva az Index.

A Flightaware szerint a gép vasárnap délelőtt 10:45 perckor szállt fel a kecskeméti légibázisról, majd 11 órakor leszállt a Liszt Ferenc repülőtéren. Az persze nem derült ki, hogy ki szállt fel rá, de nagyon sietős lehetett a dolog, mert 11:57-kor a repülő már tovább is indult és két órával később már Moszkvában landolt a Vnukovo reptéren, helyi idő szerint vasárnap délután 3 órakor.

????????FA7X | #477FF7 | #HUAF653



????????Government flight to ????????Moscow.

Make up your own mind about it....#Hungary #Russia pic.twitter.com/BwPWXlmygU