Szerelik a 3D-s NATO radart a Medinán

A medinai radarállomás teljessé teszi Magyarország légtérellenőrző képességét, amely a nemzet és a NATO-országok közös védelmét szolgálja - mondta a honvédelmi miniszter a 3D-s radartorony átadásán kedden a Tolna megyei Medinán. Vadai Ágnes a DK alelnöke szerint a magyar légtérvédelem eddig is teljes volt, csupán más eszközök biztosították azt. A 111 oszlopon álló, 117 tonna betonacél és 1061 köbméter beton felhasználásával készült radartorony 1,1 milliárd forintba került.