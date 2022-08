nepszava.hu;

koronavírus;COVID-19;járványügyi adatok;oltás;

2022-08-24 09:00:00

Heti vírus: 14 742 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 108 beteg

Jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt héten összesen 14 742 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 036 390 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 191 főre emelkedett - közölte a heti összesített adatokat a kormányzati tájékoztatási oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 945 910 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 43 289 főre csökkent. Jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 1811-en vannak.

A beoltottak száma 6 415 779 fő, közülük 6 201 969 fő a második, 3 893 222 fő a harmadik, 331 787 fő már a negyedik oltását is felvette.

Azt írják, a fertőzöttek száma az elmúlt hetekhez viszonyítva tovább csökkent. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Aki Moderna vakcinával szeretné magát beoltatni, annak érdemes sietnie, mert már az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál - teszik hozzá. A Moderna elfogyásával háromféle oltóanyag marad az oltópontokon: Pfizer, Sinopharm és Janssen.