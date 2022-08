nepszava.hu;

Magyar Pünkösdi Egyház;költségvetési csalás;pénzmosás;gyanúsítottak;fideszes vezetők;

2022-08-24 15:57:00

Mind több a gyanúsított a Pünkösdi Egyháznál

A költségvetési csalás és pénzmosás, sokmilliárdos károkozás gyanúja az egyházi testületeket is érinti, nem csak a két – mint kiderült – fideszes vezetőt.

Eddig őt főt hallgattak ki gyanúsítottként a Magyar Pünkösdi Egyházhoz (MPE) köthető különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás ügyében – írja a Magyar Narancs a korábban a bukott fideszes képviselő, Simonka György gyanús vállalkozását is segítő vallási szervezetnél zajló nyomozás fejleményeiről.

A lap a Békés Megyei Főügyészség kérdéseikre adott válasza nyomán közölte, a békéscsabai központú, kiterjedt térségi intézményrendszert működtető misszió ügyvezetőinek, V. Gy.-nek és V. K.-nak két hónappal meghosszabbították a letartóztatását. Közben a Közösségi Misszióhoz kapcsolódó intézmény és néhány egyházi személy ellen is folyik a nyomozás. A Magyar Narancs ebből arra következtetésre jutott, hogy a büntetőügy szálai elérték az elnökséget, mint operatív testületet és az egyháztanácsot is.

A cikk megjegyzi, hogy az eredetileg több mint 500 millió forintos, mint azóta kiderült 8 milliárdos károkozás ügyében zajló nyomozás ügyében tavasz óta nem reagál kérdéseikre az egyház. Ugyanakkor azt még a nyáron elismerte érdeklődésükre Herczeg Tamás békéscsabai fideszes országgyűlési képviselő, egyben a Fidesz-MPSZ Békés megyei választmányának elnöke, hogy a két letartóztatott misszióvezető még az év elején belépett a kormánypártba.

Az írás szerint egyébként az MPE elnöksége már három éve tudott a pénzügyi visszaélésekről, amelyekre belső jelentések hívták fel a figyelmüket, de azokat lesöpörték az asztalról. Az egyház honlapján „a Parlament által elismert bevett egyházként” mutatja be a keresztény, pünkösdi-karizmatikus irányultságú felekezetet. Amint arról a Népszava is beszámolt márciusban, a korrupciós bűncselekményekkel vádolt volt fideszes politikust, a politikából április 3-án távozott Simonka György gyanús vállalkozását korábban az MPE is segítette.