Fekete Norbert;

MÁV;működés;logika;

2022-08-25 09:30:00

Életképtelen a MÁV működési logikája, szinte minden hétre jut valami szerencsétlenkedés

A minisztérium szerint az alapoktó szükséges az újratervezés az állami vasútnál. Rendszerszintű problémáról van szó, a szinte hetente leszereplő társaság megújítása mégis csak jövőre kezdődhet el.

– A MÁV esetében „a hiányosságok nem esetiek, rendszerszintű problémáról van szó”, és erre a múlt heti események is rávilágítottak. Lényegében új vasutat kell létrehozni. „A technológiai lehetőségekhez és még inkább az utasok elvárásaihoz igazodva újra kell tervezni és az alapoktól újra kell építeni a teljes folyamatszabályozást, a felelősségi köröket, a működési logikát“ – ezt válaszolta lapunk érdeklődésére a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) államtitkársága.

Azután kerestük meg a tárcát, hogy a napokban éles hangú Facebook-posztban fakadt ki már Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár is a MÁV utastájékoztatásának és forgalomszervezésének silány színvonalára. A múlt pénteki vihar ugyanis megint jelentős fennakadásokat okozott a vasúttársaságnál. Fa dőlt a székesfehárvári fővonal pályájára, és a felsővezetéket is leszakította, ám a MÁV sem a buszos pótlást, sem a friss tájékoztatást nem tudta időben megoldani. A vonatokon rekedt, illetve az azokra váró utasok pedig hosszú ideig teljes bizonytalanságban várták, hogy egyszer csak történik valami.

– mondta lapunknak Szalay Áron, a Közlekedő Tömeg civil szervezet alapítója. Szerinte egyrészt a fennakadásra reagáló forgalomszervezésben van elmaradva a vasúttársaság, vagyis baleset esetén nem törekednek arra, hogy legalább a használható szakaszokon közlekedjenek a vonatok, így azok feltorlódnak, ami miatt a menetrend is később tud csak helyreállni. Másrészt, mondja Szalay, az utastájékoztatás elmaradottsága, ami normál üzemben is feltűnő, balesetek vagy járattörlések esetén szinte elégtelen. Az utasok rendszerint semmilyen friss infót nem kapnak sem a MÁV weboldalain, sem az applikációban, sem az állomásokon.

Szalay Áron szerint az utastájékoztatás fejlesztése rendszeresen előkerülő téma, de rendszeresen nem is történik semmi előrelépés. Vitézy Dávid a posztjában pedig olyan intézkedéseket és képességeket követel, amivel alapvetően rendelkeznie kellene egy vasúttársaságnak 2022-ben – mondja a szakértő. Az államtitkár a többi között azt javasolta, kapjanak az utasok az applikációra, sms-ben vagy emailben azonnali üzenetet a vonatuk helyzetéről, azonnal induljon el a buszos pótlás, informatikai fejlesztést sürget integrált információs rendszerhez, továbbá ő is javasolja, hogy a közlekedésre alkalmas szakaszokon tartsák fent a vonatforgalmat visszafordításokkal, illetve legalább a főbb csomópontokban legyen gyors reagálású segítő személyzet a tájékoztatásra.

Utóbbira Szalay szerint még lenne is ember az egyébként munkaerőhiánnyal küzdő MÁV-nál. Szerinte rendkívüli esetekben a tájékoztatási feladatokba bevonhatók azok a vasúti dolgozók, akik például adminisztratív, vagy később is elvégezhető feladatokat teljesítenek.

Furcsának találja ugyanakkor Szalay Áron, hogy a szakállamtitkár a Facebookon üzenget a minisztérium alá tartozó tartozó MÁV-nak. Miután a minisztérium a vasúti szolgáltatások megrendelője, van a Facebooknál hivatalosabb csatorna is elvárásokat megfogalmazni. Szalay szerint Vitézy - aki posztjában bocsánatot is kért a hoppon maradt utazóktól - esetleg nyomást akart gyakorolni a nyilvánosság erejével a MÁV vezetésére vagy más döntéshozókra. Kérdeztük a minisztériumot arról is, hogy államtitkárként Vitézy Dávid miért a közösségi médiában üzen, de erre nem kaptunk választ.

Pedig a vasúttársaság helyzetében nincs semmi új. Több mint egy éve, a MÁV és a Volán összevonásakor Homolya Róbert akkori vasútvezér arról beszélt, hogy „keressük a szinergiákat, gondolok itt a forgalomirányításra, az utastájékoztatásra, a jegyértékesítésre, a menetrend-összeállításra. Erre a feladatra szeptemberig kaptunk határidőt”. Úgy néz ki, ezt azóta sem sikerült végrehajtani, mindenesetre Homolyát három hónapja menesztették is a MÁV-Volán éléről.