2022-08-25 08:30:00

Bíróságra megy a MÁV a mozdonyvezetők tervezett sztrájkja miatt

Tovább tart a bérvita a vasúttársaságnál.

A MÁV és a MÁV-START a szakszervezetekkel kötött megállapodások minden egyes pontját maradéktalanul betartotta és betartja, ezért a vasúttársaság a bírósághoz fordul, és kezdeményezi a sztrájk jogellenességének megállapítását - olvasható az állami cég csütörtök reggeli tájékoztatásában.

Az állásfoglalást azt követően tették közzé, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvivő bizottsága korábban azt közölte, a MÁV nem teljesített egy korábbi, a jogszerű munkabeszüntetés lemondásához szükséges megállapodást.

Ugyanakkor a vasúttársaság azt állítja, a MÁV-START a mozdonyvezetők felelősségteljes munkájának jelentőségét a javadalmazásukban is kiemelten ismeri el. Keresetük 2016 óta több mint 60 százalékkal növekedett a tavalyi év végéig. Az idén év elején megvalósított 10 százalékos béremelés tovább növelte járandóságukat. Ennek eredményeként a mozdonyvezetők a MÁV-csoporton belül és a teljes nemzetgazdaságban is kiemelkedő mértékű havi átlagkeresete meghaladja a 800 ezer forintot. Emellett júliusban előrehozott, egyszeri, egyösszegű kifizetésben részesült a vállalatcsoport minden munkavállalója, köztük a mozdonyvezetők is.