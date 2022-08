M. I.;

MOL Nyrt.;benzin;gázolaj;üzemanyag;olajfinomító;

2022-08-25 07:00:00

A kormánypropaganda szerint a Mol jelenleg álló, és emiatt ellátási fennakadásokat okozó benzin- és dízelgyára valójában most is 60 százalékon üzemel

Bár változatlanul zajlik a karbantartás, az egység továbbra is ad ki üzemanyagot.

A Mol-csoport a tervezett szállításoknak megfelelően biztosítja a Debrecen Airport jet-ellátását – közölték lapunkkal az olajégnél annak kapcsán, hogy Túri Péter légimentési szakember, a Trustair Aviation ügyvezetője a Facebookon fakadt ki, amiért a Mol állítólag már repülőterekre és légimentő bázisokra sem szállít üzemanyagot. Szerinte augusztus 26-ig a debreceni repülőtérre minimális kiszállítás várható, ahol így csak az előre szervezett járatokat szolgálják ki, de a váratlanul megjelenő mentőrepülőgépek már nem kapnak üzemanyagot. Ennek megfelelően a mentőhelikopterek és a mentőrepülőgépek mozgását jelenleg nem elsősorban a betegek érdeke és a költséghatékonyság, hanem a logisztika és kerozinellátás határozza meg – véli.

A Dunai Finomító jelenleg 60 százalékon üzemel – közölték a Molnál, erőteljesen árnyalva azokat a kormányzati bejelentéseket, melyek szerint az ország egyetlen finomítója jelenleg „áll". Bár változatlanul zajlik a karbantartás, az egység továbbra is ad ki üzemanyagot, amit lapunknak más piaci szereplők is megerősítettek. Mindazonáltal úgy a kormány, mint a Mol, a hazai töltőállomásokon tapasztalható fennakadásokat többek között a finomítóban - állítólag szeptemberig - zajló karbantartással indokolja.

Annak kapcsán, hogy a Mollal újonnan szerződött, „kis” hazai kutak szerint a finomító ma már csak igényeik felét adja ki, az olajcégnél rögzítették, a Mol március eleje óta 258 új partnerrel, közöttük számos független benzinkúttal kötött nagykereskedelmi szerződést. Ezek korábban nem a Moltól szerezték be az üzemanyagot. Mostanra ugyanakkor

új partnereik esetében a rendelkezésre álló mennyiségtől függően hétről hétre állapítják meg a számukra kiadható mennyiségét. Ez jelen pillanatban a partnerek által igényelt üzemanyagmennyiség fele. Régi szerződéses viszonteladóik esetén havonta változatlanul az éves, lekötött mennyiség tizedét biztosítják.

Azt a kérdést, hogy a Mol, például a finomító-karbantartás okozta üzemanyaghiány orvoslása érdekében, hoz-e be, és ha nem, miért nem üzemanyagot más, külföldi finomítókból, illetve annak kapcsán, hogy mennyi gázolajat igényeltek az ország biztonsági készletekből, elhárították, mondván, ezek részletes üzleti-kereskedelmi adatok.

Júliusban Hernádi Zsolt Mol-elnök a karbantartás alatti üzemanyaghiányt azzal indokolta, hogy a 480-as nagykereskedelmi ársapka február végi meghatározásával a hazai piac mintegy 30 százalékát ellátó importőrök – lévén, hogy más államokban ennél jóval drágábban is el tudják adni termékeiket – levonultak a piacról, aminek nyomán a kieső ellátás a Molra hárult. A Mol-vezér így arra kérte a kormányt, hogy hozzon az importőröket visszacsábító – vagyis lényegében a hatósági árat eltörlő, de legalábbis jócskán megemelő – döntéseket.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a céges autók piaci árfizetésre kötelezésétől is azt várta, hogy a hazai piacon visszaáll a behozatal. Ennek ugyanakkor máig szakértők nem látják semminemű jelét. Szakértők ennek kapcsán felvetik, hogy ebben az esetben miért nem az ország stratégiai ellátását célul tűző Mol vásárol külföldi finomítóktól üzemanyagokat. Bár a kormány a – háborúval csak áttételes kapcsolatban álló – piaci felfordulás miatt részben az ország biztonsági készleteit is felszabadította, e folyamat is meglehetős ködös.