2022-08-25 07:23:00

Résztvevőkről készült képek helyett bárki által letölthető fotókat használt fel az MNB, hogy bemutassa, milyen remek tréningprojektje van

Dicsérő véleményeket közöltek, milyen remek programot indítottak. A gond, hogy a hallgatók véleménye mellett látható fényképek

Rendkívül kellemetlen lebukásra hívta fel a figyelmet a hvg.hu egy csütörtök reggel megjelent cikke.

A portál munkatársai megnézték annak a Beconomist nevű online kurzusnak az oldalát, amelyről a jegybank azt írja, hogy az ország első gazdasági és üzleti oktatási platformja. Az erre a célra létrehozott honlappal azonban egy probléma: van egy olyan fül is, ahol az intézmény állítása szerint hallgatói véleményeket tesznek közzé. Minden hallgatóhoz csak egy keresztnevet és egy szakmát, valamint egy portréfotót tesznek hozzá.

A konkrét példa szerint Noémi - aki a portál leírása szerint bölcsésznek tanul - azt írja, hogy „nem akartak egyszerre túl sok dolgot elmondani, egy általános tájékoztató volt, ami nekem, egy gazdaságban egyáltalán nem jártas embernek is világosabbá tette a témát”. A „Noémiről” készült kép Shutterstockon, az egyik legnagyobb, szabad felhasználású fotókat tároló adatbázison is fent van. Ezen oldalaknak a lényege, hogy bárki felhasználhatja az itt tárolt fotókat. A Népszava szerkesztőségének is van hozzáférése a képekhez, így meg is tudjuk mutatni „Noémit”.

Egy bizonyos Sára is megszólal, aki arról ír, neki nagyon tetszett, „hogy az előadó a magyarázatait írásban is szemléltette, ezáltal sokkal könnyebb volt követni”. Sárának, aki az oldal szerint junior marketinges, az is tetszett, „hogy egyszerű, hétköznapi példákkal tette (az előadó) szemléletesebbé az előadását”. Az ő fotója természetesen ugyanúgy fent van a Shutterstock adatbázisában. ráadásul külön aloldala is van. Akad, ahol modellt állt (vagy éppen ült és feküdt) fogorvos pácienseként, illetve irodistaként is feltűnik.

A hvg.hu egyébként még több modellről is bizonyította, hogy minimális kutatómunka után portréjukat bárki letöltheti, amit aztán adott esetben felhasználhatna hasonló célokra - persze az más kérdés, hogy nagyon gyorsan lebuknának. Innentől kezdve felmerül a kérdés, valódi résztvevők áradoztak-e a jegybanki kurzusról, s nem kitalált szövegekkel van dolgunk.

Mint említettük, a Népszava is használ ilyen képeket, ám mi - ellentétben a jegybankkal - egy másodpercig sem szeretnénk úgy tenni, mint ha ezek a fotók sajátjaink lennének. Minden esetben jelezzük a forrást, s amikor indokolt, akkor a leírásban is felhívjuk a figyelmet, hogy képünk csupán illusztráció. Sőt, bizonyos fotókat kizárólag csak az azt feltöltő felhasználó megjelölésével lehet a hivatalos szabályzat szerint felhasználni. (Mint jelen cikkünk nyitóképe esetén.)