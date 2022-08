P. L.;

2022-08-25 12:33:00

Több mint 1200 kilométernyi autópályáról mond le szeptembertől a magyar állam

A Magyar Közút üzemeltetése alatt mindössze 291 kilométernyi gyorsforgalmi út marad.

A kormány által korábban kiírt koncessziós eljárás révén 1237 kilométer gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetését átadja az állam öt különböző társaságnak szeptember elejétől - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint így az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., az AKA Alföldi Koncessziós Autópálya Zrt., az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt., az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. és a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. veheti át az üzemeltetést.

A tájékoztatás szerint a Magyar Közút üzemeltetése alatt mindössze 291 kilométernyi gyorsforgalmi út marad. Ezen felül a jövőben továbbra is ellátja 31 ezer kilométernyi, településeket összekötő, illetve azokon átmenő országos fő- és mellékút fenntartási feladatait.

A településeken belüli utak többségét, összesen több mint 140 ezer kilométernyi utat a jövőben is a helyi önkormányzatok kezelnek. Budapesten belül a fő- és tömegközlekedési útvonalak a fővárosi önkormányzathoz (a Budapest Közút Zrt. a fővárosi önkormányzat cége), a többi út pedig a kerületi önkormányzatokhoz tartozik ezt követően is – írták a közleményben.

Az autópályák üzemeltetőit illetően részletes térképet ide kattintva nézhetik meg.

A sztrádakoncessziók klasszikus elemei az Orbán-kormány közpénzkiszervezési gyakorlatának. Lapunk korábban beszámolt róla, jelenleg a vizsgálja az Európai Bizottság, hogy sért-e uniós jogot a döntés, miszerint 35 évre, vagyis 2057-ig a Themis Magántőkealap nyerte el a magyarországi autópályák üzemeltetési jogát. Rogán Antal propagandaminiszter május 6-án jelentette be a döntést, miszerint a - hogyan, hogyan nem - Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségeit is a soraiban tudó konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát.

A Themis Magántőkealap vezette konzorcium tagja a Mészáros-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New Way Magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta. Egyébként annak ellenére hozták ki győztesként, hogy a magántőkealapok tulajdonosai nem nyilvánosak, közbeszerzésen viszont nem indulhat olyan társaság, amelyik nem tudja vagy nem akarja megnevezni a tényleges tulajdonosát. Mindez évente kilométerenként 96,2 millió forintot jelent nekik, 2032-ig 317 kilométer új utat építeniük, de 265 kilométer hosszan sávokat is bővíteniük kell. Ha az M5 és M6 autópálya szerződései lejárnak, akkor bővíthető a koncessziós szerződés.

Bár az EU-tagállamoknak általában nincs szükségük brüsszeli jóváhagyásra vagy engedélyre a koncessziós szerződésekre vonatkozó eljárások lefolytatásához, tartaniuk kell magukat a koncessziós szerződésekről szóló 2014-es uniós irányelv előírásaihoz az átláthatóságról és arról, hogy az öt évnél hosszabb időtartamra szóló koncessziók esetében a koncesszió maximális időtartama nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely alatt – ésszerű feltételezések alapján – a koncessziós jogosult számára megtérül a befektetés.