Itt a bejelentés, vizsgálja az Európai Bizottság, hogy 35 évre Mészáros Lőrincnek, Szíjj Lászlónak és társaiknak adták a magyarországi autópályákat

Mindez évente kilométerenként 96,2 millió forintot jelent nekik.

Ursula von der Leyen hivatalosan válaszolt Róna Sándor DK-s EP-képviselő kérdésére, az Európai Bizottság vizsgálja, sért-e uniós jogot a döntés, miszerint 35 évre, vagyis 2057-ig a Themis Magántőkealap nyerte el a magyarországi autópályák üzemeltetési jogát.

A magyar politikus egy csütörtöki Facebook-posztban írt erről, hozzáfűzve, „azóta sem sikerült megtudni, hogy az Orbán-kormány milyen számításokkal igazolja a sokezer milliárdos bizniszt, megéri-e a magyaroknak, vagy csak egy újabb lopásról van-e szó”.

Ezek miatt a számítások miatt a Transparency International pert is indított, és bár a Nemzeti Koncessziós Iroda végig titkolni akarta őket, a Fővárosi Ítélőtábla még 2022 márciusában született jogerős ítélete szerint a dokumentumokat ki kell adni.

Bár az EU-tagállamoknak általában nincs szükségük brüsszeli jóváhagyásra vagy engedélyre a koncessziós szerződésekre vonatkozó eljárások lefolytatásához, tartaniuk kell magukat a koncessziós szerződésekről szóló 2014-es uniós irányelv előírásaihoz az átláthatóságról és arról, hogy az öt évnél hosszabb időtartamra szóló koncessziók esetében a koncesszió maximális időtartama nem haladhatja meg azt az időtartamot, amely alatt – észszerű feltételezések alapján – a koncessziós jogosult számára megtérül a befektetés.

Rogán Antal kabinetminiszter május 6-án jelentette be, hogy a Themis Magántőkealap vezette konzorcium nyerte meg az autópályák építésének és karbantartásának koncessziós jogát a következő 35 évre Magyarország leggazdagabb embere, Mészáros Lőrinc, illetve Szíjj László érdekeltségeit is a soraiban tudó konzorciumnak. A Népszava még aznap megkérdezte az Európai Bizottságot, vizsgálódik-e az ügyben, Rónai Sándor pedig levélben kérte Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy a testület vizsgálja meg, megfelel-e az uniós szabályoknak és normáknak a magyar autópálya- és gyorsforgalmi úthálózat koncesszióba adása.

A Themis Magántőkealap vezette konzorcium tagja a Mészáros-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New Way Magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta. Egyébként annak ellenére hozták ki győztesként, hogy a magántőkealapok tulajdonosai nem nyilvánosak, közbeszerzésen viszont nem indulhat olyan társaság, amelyik nem tudja vagy nem akarja megnevezni a tényleges tulajdonosát. Mindez évente kilométerenként 96,2 millió forintot jelent nekik, 2032-ig 317 kilométer új utat építeniük, de 265 kilométer hosszan sávokat is bővíteniük kell. Ha az M5 és M6 autópálya szerződései lejárnak, akkor bővíthető a koncessziós szerződés.