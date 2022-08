nepszava.hu;

Paks 2;Szijjártó Péter;atomenergia;

2022-08-26 11:19:00

Paks 2. megkapta a létesítési engedélyt is, most már látványosabb lesz az építési munka

Ez a legnagyobb lépés.

„Jó hír, hogy most az előkészítés során a legfontosabb engedélyt is megkaptuk. Ez az úgynevezett létesítési engedély, amelynek komolyságát világosan mutatja az a tény, hogy két éven keresztül vizsgálták ezt az engedély kérelmünket magyar és nemzetközi szakemberek, ez az engedélykérelem több mint 400 ezer oldalból áll, és a most megkapott létesítési engedély azt igazolja, hogy az új paksi atomerőművi blokkok felépítése a legmagasabb szintű és a legszigorúbb magyar és nemzetközi előírásoknak és követelményeknek is megfelelnek” - jelentette ki péntek délelőtti videójában a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta, az engedély biztosítja tehát azt, hogy az atomerőmű építésének előkészítési fázisából a valós építkezési fázisba tudunk átlépni, így ennek majd szemmel látható jelei is lesznek az elkövetkezendő hetekben a paksi telephelyen. A tárcavezető úgy látja, ezáltal tudjuk biztosítani Magyarország energiaellátásának biztonságát hosszú távon, és biztosítani tudjuk azt, hogy Magyarországot, a magyar embereket meg tudjuk védeni a nemzetközi energiapiac szélsőséges áringadozásaitól, vagyis fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentési erőfeszítéseinket. Hozzátette, a létesítési engedélyt kiegészítik még azok a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi és bányászati engedélyek és szakfelügyeleti jóváhagyások is, amelyek együtt jönnek ezzel a létesítési engedélyhez.

Az energiabiztonsági helyzetet a tárcavezető úgy értékelte, hogy azok az országok érezhetik magukat az energiaellátás szempontjából nagyobb biztonságban, akik atomenergiával, atomerőművel is rendelkeznek. A nukleáris energia az az energia-előállítási forma, amelynek keretében nagy mennyiségű energiát lehet előállítani olyan áron, amelyet nem befolyásol a nemzetközi vagy az európai energiapiac áringadozása, és ráadásul környezetvédő módon lehet energiát előállítani.

- zárta bejelentését Szijjártó Péter.