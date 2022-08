Harsányi György;

Ukrajna;Oroszország;háború;mezőgazdaság;export;elemzés;

2022-08-27 15:59:00

Enyhülőben az orosz-ukrán háború miatt fenyegető élelmiszerválság

Megnyugtatta a piacokat és árcsökkenést hozott a fekete-tengeri ukrán gabonaexport újraindítása és az aszály ellenére kiemelkedő európai termés.

Az Ukrajna ellen február 24-én indított orosz invázió egy globális élelmiszerválság és a szegény országok éhínségének rémével fenyegetett. A piac túlértékelte a háború hatását, attól tartva, hogy hosszú időre leállhat Ukrajna és az agresszió miatt szankciókkal sújtott Oroszország gabonaexportja. Ez az egekbe lökte a világpiacon már tavaly emelkedésnek indult élelmiszerárakat, amin tovább rontottak a szárazság sújtotta Európa várható termésére vonatkozó, borúlátó becslések. Május óta mégis csökkenésnek indultak az árak – mutatott rá Andrej Szizov orosz elemző.

A fekete-tengeri térség agrárpiaci fejleményeit 30 éve követő SzovEkon központ igazgatója úgy véli, a háttérben három tényező áll. A piac megértette, hogy az északi félteke termése a vártnál jobb lesz, folytatódott az orosz gabonaexport, igaz, az átlagosnál alacsonyabb szinten, augusztus elején pedig újraindultak a tengeri szállítások Ukrajnából. Keleti szomszédunknak addig is sikerült szárazföldi úton és kis dunai kikötőin keresztül havi 1,5 millió tonna gabonát exportálni – mintegy 20 százalékát a békeidőben szokásos 7 milliónak. De a Recep Tayyip Erdogan török elnök és António Guterres ENSZ-főtitkár közvetítésével tető alá hozott megállapodás, amelyet az egymással hadban álló Moszkva és Kijev képviselőivel együtt július 22-én írtak alá, tengeri szállítási folyosót nyitott 20 millió tonna Ukrajnában tárolt kukorica, búza és napraforgóolaj kiviteléhez.

A hónap első felének teljes ukrán gabonaexportja kijevi közlés szerint elérte a 948 ezer tonnát, a tavalyi azonos időszak 1,8 millió tonnás volumenének több mint a felét. Az amerikai külügyminisztérium egy magas rangú tisztségviselője szerint "az intenzív nemzetközi együttműködésnek hála Ukrajna augusztusban akár 4 millió tonna mezőgazdasági terményt is exportálhat".

Andrej Szizov, az ellenzéki orosz Meduza portálnak nyilatkozva, nem tudta megmondani, a Kremlnek miért érte meg feloldani Ukrajna tengeri blokádját. A SzovEkon szerint nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy cserébe feloldottak volna az orosz gabona- és műtrágyaszállításokat sújtó szankciókat. Ilyen, átfogó szankciók ugyanis nem voltak. Ugyanakkor feltételezhető – mondta –, hogy ez a megállapodás egy Recep Tayyip Erdogan török és Vlagyimir Putyin elnök között létrejött szélesebb egyezség része. Érezhető agráripari előnyt mindenesetre nem hozott Oroszországnak, holott az orosz agrárium jelenleg nehéz helyzetben van. Bár összesen 142 millió tonnás gabonatermés várható, a magasra kúszott árak miatt az orosz búzaexport július-augusztusban 27 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyinál, mivel a legnagyobb importőr országok, élükön Egyiptommal döntően a most olcsóbb francia búzát veszik.

Pedig Oroszországban idén az eddigi rekordot tíz százalékkal meghaladó, 95 millió tonnás búzatermést takarítottak be. Ám a túlkínálat miatt a gazdáktól a tavalyinál alacsonyabb áron vennék át a terményt, miközben ráfordításaik 20-30 százalékkal növekedtek. A gazdák inkább kivárnak az eladással, így viszont az exportőrök nem tudják lejjebb vinni az árat. Nehezíti a helyzetet a búza magas kiviteli vámja, amely az exportár közel negyedét teszi ki és a rubel erősödése is. Az orosz export alacsony volumene most az egyik fő oka annak, hogy a búza ára magas maradt a piacon - mondta Szizov.

A blokád feloldása tehát egyelőre inkább Ukrajnának kedvez, de beláthatatlan, hogy a háborút folytató Oroszország nem tér-e vissza az ukrán tengeri export valamiféle akadályozásához. Az elemző mindenesetre az élelmiszerárak további csökkenését jósolja a következő néhány hónapra.