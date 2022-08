Rónay Tamás;

Franciaország;Algéria;Emmanuel Macron;gázvásárlás;

2022-08-26 15:23:00

Fordulat: „a múlt nem állhat a jövő útjába”, Párizs több gázt vásárolna Algírtól

A két állam közös projekteket tervez az ipar, a kutatás, az energia, a sport és a kultúra területén.

Franciaország és Algéria szeretné kiterjeszteni együttműködését, és új fejezetet nyitni a gyarmati múlt által terhelt kapcsolatukban. „Együtt akarjuk építeni a jövőt” – hangoztatta Emmanuel Macron francia elnök Algírban. A francia elnök háromnapos látogatásra érkezett csütörtökön az észak-afrikai országba.

A két állam közös projekteket tervez az ipar, a kutatás, az energia, a sport és a kultúra területén. Az összetett és fájdalmas gyarmati történelemmel egy mindkét ország történészeiből álló bizottság foglalkozik majd, amely előtt megnyitják az összes érintett levéltárat.

– hangoztatta Macron.

Az algériai függetlenségi háború 1954 és 1962 között tartott. Franciaország 1830-tól gyakorolta az ellenőrzést Algéria felett. Az algériai háború, amelynek több százezer halálos áldozata volt, sokáig tabutémának számított Franciaországban. Macron a közelmúltban erőfeszítéseket tett a megbékélés előmozdítására.

Abdelmadjid Tebboune algériai elnök hangsúlyozta, a kapcsolatokat minden területen, így a kereskedelem, a technológia és a kultúra területén is ki kell bővíteni. Elmondta, hogy ahol közös érdekek vannak, ott fokozott együttműködésre fognak törekedni.

A látogatás elsősorban gazdasági természetű,

Spanyolország és Olaszország szintén jelentősen növelni kívánja az algériai olajimportot.

A vizit mégis gyökeres fordulatot jelent a két ország kapcsolataiban. Jelentőségét mutatja, hogy a francia elnök 90 fős küldöttség élén érkezett, s azóta, hogy 2017-ben, első ízben államfővé választották, ez a második útja az észak-afrikai államba.

Nemcsak a véres múlt terheli ezt a viszonyt, hanem a francia elnök nem is olyan régen tett nyilatkozatai is. Macron egy ízben felvetette azt a kérdést, hogy a gyarmati megszállás előtt létezett-e egyáltalán algériai nemzet. Algéria ezután visszahívta nagykövetét. A vitát azonban később rendezték. Algéria a franciák egyetlen volt afrikai gyarmata, amely fegyveres erővel szabadult fel az uralom alól. A mostani látogatás előtt is voltak feszültségek, mivel a francia küldöttség tagja lett volna Haim Korsia francia főrabbi. Ez kiváltotta az algériai Muzulmán Testvériség vezetője, Abderrazak Makri haragját, aki cionista összeesküvéssel vádolta a világot. Korsia végül lemondta a látogatást pozitív Covid-tesztje miatt.

Macron az első francia elnök, aki már az algériai függetlenség kikiáltása után született. Háromnapos látogatásának programjában szerepel a függetlenségi harc mártírjainak emlékművénél tett látogatás is.

A Le Figaro azt emelte ki, hogy Algéria feltörekvő állam, a start-upok országa, például itt a legjobb a mobiltelefonos lefedettség Afrika államai közül.