Márki-Zay Péter;Rétvári Bence;Tihany;vita;

2022-08-26 20:10:00

Márki-Zay Péter szerint a Fidesz hazugsággal nyert választást, Rétvári állítja, ez az internet korában értelmezhetetlen

Tihanyban vitázott a két politikus.

Egy órás vita keretében mérkőzött meg Rétvári Bence államtitkár és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a Tihanyban tartott Tranzit fesztiválon. Eredetileg a ciklus elejét kellett volna értékelniük, de persze más is szóba került, a csörte elején például az áprilisi országgyűlési választásokról és a kampányról esett szó.

A Telex szerint Márki-Zay Péter erre felvetette, hogy a kormány rezsicsökkentést ígért, majd eltörölte azt. Ezen Rétvári Bence felháborodott, szerinte a rezsicsökkentés ma is védi a családokat. Márki-Zay erre saját példáján azt mondta, hogy hétből öt gyermekük még a családdal él, a rezsiszámlájuk ezért több százezerrel fog most megugrani.

Kitértek a választási eredményekre is, Rétvári Bence szerint a „baloldal” taktikát váltott, de stratégiát nem és továbbra sem Magyarországról, hanem Brüsszelből nézte a magyarok érdekeit. Mint mondta, az ellenzék mindenkivel összefogott, aki nem kedveli a Fideszt, ez azonban kevésnek bizonyult a választók számára. Az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök-jelöltje erre úgy reagált, hogy amúgy is csoda lett volna ha győznek, tekintve például a Fidesz többletforrásaira. Őt inkább az zavarta igazán, hogy hazugsággal választást lehet nyerni, hiszen a Fidesz állításaival szemben nem akart az ellenzék katonákat küldeni a háborúba és nem is akarták úgy megszüntetni a rezsicsökkentést, ahogy azt a Fidesz megtette, és óvodásokat sem akartak nemváltó műtétre küldeni. Rétvári erre azzal reagált, hogy szerinte az internet korában érthetetlen arról beszélni, hogy végighazudták a kampányt, mert minden információt több forrásból le lehet ellenőrizni.

A választás apropóján az Orbán-kormány által gyermekvédelminek tartott népszavazás is szóba került, amit azonban Márki-Zay Péter aberráltnak nevezett, jelezve, hogy érvénytelenül töltötte ki a szavazólapot. Rétvári szerint nem a Fidesz, hanem az ellenzék van szellemi mélyponton, mert arra bíztatták az embereket, hogy érvénytelenül szavazzanak, illetve rajzoljanak vulgáris dolgokat a szavazólapra. Ez utóbbit a hódmezővásárhelyi polgármester tagadta, hozzátéve, a népszavazás ettől függetlenül érvénytelen lett, így semmilyen relevanciája nincs. Hozzátette, maga is ellenzi a nemváltó műtéteket, de utalt rá, hogy nem tartja ezt valós veszélynek, hiszen az érvénytelen népszavazás ellenére se végeznek ilyesmit. Az államtitkár az MTI szerint úgy vélte, az LMBTQ-mozgalom igenis fenyegetést jelent és fontos kérdés az ország jövője szempontjából, ezért is kérdezték meg az embereket népszavazáson erről a témáról. A referendumot persze úgy értékelte, hogy az emberek megmutatták, minden korábbinál nagyobb mértékben elutasítják az LMBTQ-mozgalom törekvéseit.

Természetesen szóba került az orosz-ukrán háború is, ahova Márki-Zay szerint csak a Fidesz küldött magyar katonát, Ruszin-Szendi Romuluszt, a Magyar Honvédség parancsnokát titkos látogatásra. Rétvári Bence szerint ezt a látogatást Márki-Zay Péter kiforgatta, de amúgy sem a nyilvánosság előtt kéne beszélni erről a témáról. Az energiaárak elszállása miatt az államtitkár az uniós szankciókat vádolta, a hódmezővásárhelyi polgármester szerint viszont az energiaárak emelkedése már jóval korábban elkezdődött, ezt nem lehet a „háborús inflációra” fogni.

A pedagógusbérek vonatkozásában Rétvári Bence úgy vélte, hogy a baloldal azért dolgozik, hogy ne legyen rá keret. Márki-Zay Péter azt emelte ki, hogy nem lehet az uniós forrásokhoz kötni, Rétvári Bence erre inkább hátra mutogatott egy kicsit, mondván, hogy Bajnai Gordon elvette a tanárok 13. havi fizetését. Márki-Zay Péter elismerte, hogy ez így történt, hozzátéve, erről a baloldalt kérdezzék, ne őt, mert ő jobboldali. A benzinárstopot „ostoba, pártállami intézkedésnek” nevezte, ami piaci torzulásokat okoz.

Zárszóként arra a kérdésre, mit várnak a jövőtől, Rétvári Bence azt felelte, hogy legyen minél hamarabb vége a háborúnak és Magyarország gyarapodjon tovább. Márki-Zay Péter pedig egy európai értékrendű, jobboldali, keresztény pártot kívánt Magyarországnak és reméli, hogy a Fidesz minél sikeresebben fogja vezetni az országot.

A teljes adás itt tekinthető meg: