P. L.;

Palkovics László;meteorológia;Országos Meteorológiai Szolgálat;előadás;hangfelvétel;tiltakozás;

2022-08-26 22:54:00

Palkovics László kiszivárgott felvételen beszél arról, hogy miért fújták le az augusztus 20-i tűzijátékot már délben

A Magyar Meteorológiai Társaság Szegedi Tudományegyetemen tartott vándorgyűlésére csak az állami média mehetett be.

Amint arról lapunk is beszámolt, a sajtó kizárásával tartotta meg beszédét Palkovics László technológiai és ipari miniszter - aki az általa indoklás nélkül kirúgott Radics Kornélia helyett is beszélt a konferencián - a Magyar Meteorológiai Társaság Szegedi Tudományegyetemen tartott vándorgyűlésén. Még a fotósok sem mehettek be, csak az állami médiának volt szabad a bemenet.

A helyszínen még az egyetem munkatársainak is igazolniuk kellett magukat, hogy beléphessenek. Az egyik oktató nyilatkozott az RTL Híradónak, mint mondta, senki nem küldött nekik értesítést arról, hogy csak így lehet bejutni az épületbe. Őt a portás igazolta, hogy az, akinek mondja magát.

Az RTL Híradó azonban megszerzett egy hangfelvételt az előadásról. A miniszter főként a klímakutatásról és a megújuló energiákról beszélt, de előadásának végén feltették neki a kérdést, hogy miért fújták le az augusztus 20-i tűzijátékot már délben, nem pedig később, amikor volt már erre példa korábban. A hangfelvétel tanúsága szerint Palkovics László eképpen válaszolt:

Az előadás után az utcán értékelt a tárcavezető a sajtónak, eredményként értékelte, hogy megtapsolták, és úgy érezte, hogy amit elmondott a klíma területéről, az előrejelzésről és az OMSZ-ről, az „mintha támogatást kapott volna”.

Azt már a helyszínen tüntető momentumos Körmendi Zoltán mondta el - aki egyben a Szegedi Tudományegyetem diákja is - hogy eredetileg az Országos Meteorológiai Szolgálat menesztett elnöke beszélt volna a konferencián, Palkovics László augusztus 20-a után került be a programba, gyakorlatilag Radics Kornélia 20 perces előadását is „felszippantotta”. A Momentum tiltakozó flashmobot szervezett az utcára a miniszter szereplése idejére.