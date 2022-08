Hirdetés;

Pozsonyi Piknik

2022-08-27 11:16:00

Újra vár a Pozsonyi Piknik

Egy hely, ahol minden a művészetekről szól. A rendezvény az Újlipóti rakparton várja az érdeklődőket szeptember első szombatján.

A Pozsonyi Pikniket Újlipótváros kulturális falunapjának is szokták becézni, ahol számos kulturális és zenei programmal várnak mindenkit szeptember első szombatján 10 és 21 óra között. Két év kihagyás után 2022-ben egy olyan évadnyitó színházi fesztivál kerekedik az Újpesti rakparton, amely minden korcsoport számára kikapcsolódást nyújt. Szeptember 3-án számos színpadi- és gyermekprogram, póduim beszélgetések, dedikálások, könyvbemutatók, képzőművészek és kézműves alkotók, a kultúrsor és a színházak utcája várja majd az érdeklődőket.

A Rakpart Nagyszínpadon és a Fidelio Szinpódiumon többek között fellép az Átrium Színház, a 6SZÍN Teátrum, a RaM színház by Freelusion, a Karinthy Színház, a Vígszínház, a Pesti Magyar Színház és a József Attila Színház, a Rádió Bézs, az Orlai Produkció, a Csokonai Társulat, a Hatan Társulat, a Csányi 5, a Golem Színház, a Játékszín, illetve újdonsült díszpolgáraink Nyáry Krisztián és Lukács Sándor produkcióit. A szervezők zenés programokkal is készülnek: az Önként és Dalolva Társulat, a Grecsó-Hrutka duó, a Budapesti Operett Színház, a Budapest Jazz Club, Janikovszky Éva, az Erdős Virág Emlékzenekar, a, Darvas Feri, Varnus Xavér, a Pozsonyi for you acapella, a Danubia Zenekar, a FareMido Operatársulat, a TAIKO Hungary Japándob Egyesület, a Fischer Annie Zeneiskola, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Yasmina hastánc és a Szent Efrém Férfikar produkcióit láthatja-hallhatja a közönség.

A Tücsök és PannKa Gyermekszínpadon a Radnóti Miklós utcában az érdeklődők megnézhetik a Pozsonyi Pagony-, a Holdvilág Kamaraszínház- és a Budapesti Operettszínház interaktív zenés gyermekműsorát, valamint a Csokonai Társulat Marcia Bábszínház, és Csukás István–Dolmány Attila-Szitha Miklós előadásait. Mindezeken kívül további izgalmas gyermek programokkal várják a legkisebbeket a PannKa Part Közösségi térben, és a Tücsöksátorban.

Az Újpesti rakpart Duna felőli részén ismét megtelnek a sátrak kézműves termékekkel, ízletes ételekkel, és italokkal. A kultúrsoron pedig felsorakoznak a könyvkiadók, ahol írók, költők dedikálják legújabb köteteiket. A Színházak utcáján szemügyre vehetjük a 2022/2023-as színházi éved új és régi előadásit, és olykor még kedvezményes jegyeket is vásárolhatunk rájuk.

Weiler Péter idén is Piknik Galériájával vesz részt a Pozsonyi Pikniken, ahol kortárs műveket és egy-egy alkotót mutat be, és előfordulhat, hogy egy-egy festőt alkotás közben is megfigyelhető lesz.