Népszava;

Németh Balázs;atlétika;világbajnokság;Magyarország;

2022-08-29 06:20:00

A köztévétől távozó Németh Balázs lehet a Deutsch-testvér utódja az atlétikai világbajnokságot koordináló testületben

Egy váratlan kormányhatározat után a napokban derült ki, hogy a jövőre esedékes budapesti atlétikai világbajnokság szervezését és rendezését lebonyolító testület élére kormánybiztost neveznek ki, aki a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám lesz.

Ezzel gyakorlatilag kivették a lényeges döntéseket Deutsch Péter kezéből, aki a Budapest 2023 Nonprofit Zrt-t. vezérigazgatója, egyúttal az atlétikai világbajnokság projektvezetője.

A döntés nagy meglepetést váltott ki a magyarországi sportvilágban, mert Deutsch Tamás öccse a báty révén, aki a Fidesz legszűkebb körének tagja, az érinthetetlen kategóriába tartozott. A kormányhatározatot a Magyar Közlönyben kiszúró Telex úgy fogalmazott, hogy a kormány azért döntött a jelentős átszervezés mellett, mert „elszámolási hiányosságokat tapasztalt”. Ennek nagysága és mértéke egyelőre kérdéses, de hitelt érdemlő informátorunk állítása szerint a vitatott tétel akkora, hogy ez már „szabad szemmel is jól látható”.

Németh Balázs a napokban „közös megegyezéssel” távozott a közmédiától, mondván, többéves képernyős munka után „új kihívásokra” vágyott, és ezek elé nem kívánt akadályt gördíteni az MTVA (a hivatalos közleményben ez volt az indok). Ezt Németh Balázs saját Facebook-oldalán így foglalta össze: „Új korszak kezdődik, új kihívással. Hajrá, Magyarország!”

A Média1 szakportál Németh Balázsról távozása kapcsán megjegyezte, hírolvasói tevékenységét sokszor bírálták, ezért több internetes gúnyvideóban szerepelt. De megkérdőjelezték függetlenségét is, amiért családi magánvállalkozása nemzeti dohánybolt koncessziós joghoz jutott, illetve azért is, mert a médiatörvényi tiltás ellenére többször hírolvasói kommentárt fűzött az ellenzékről szóló tudósítások elé. Például Hadházy Ákos parlamenti akcióját – amikor a független képviselő „Muszáj hazudnia, mert túl sokat lopott” feliratú táblát tartott Orbán Viktor parlamenti beszéde alatt a miniszterelnök elé, s ugyan a fideszes képviselők közbelépése miatt arra már nem maradt ideje, hogy a „Lónak a [email protected]át!” feliratú tábláját is felmutassa – így konferálta fel a közszolgálati csatornán: „Eddig épeszű ember nehezen tudta volna elképzelni, hogy ilyen trágár szöveget mutogat egy képviselő a parlamentben, de ma ez is megtörtént.”

Korábban ugyancsak vizsgálatot kezdeményezett a Médiatanács, amikor a hírolvasó egy tudósítás előtt sajátos stílusban minősítette a szerinte kormánykritikus orgánumok hírközlő teljesítményét. Ugyan a médiatörvény előírja, a politikai hírekhez nem lehet hírolvasói véleményt hozzáfűzni, de semelyik esetnek nem lett komoly következménye.

Kormánybiztosi kinevezése kapcsán kerestük dr. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt, illetve Németh Balázst is, hogy kommentálják a Népszava értesülését, ha ezt megteszik, reagálásukat közöljük.