Rónay Tamás;

Olaszország;fasizmus;Olasz Testvérek;Giorgia Meloni;

2022-08-29 11:30:00

Meloni hiába állítja, elítéli a fasizmust, pártjának számos tagja dicsőíti a Mussolini által fémjelzett időszakot

A szeptemberi olasz választás favoritja, Giorgia Meloni állítja: pártjának semmi köze a fasizmushoz. A tények azonban ezt nem feltétlenül igazolják.

Európai utat akar és elítéli a fasizmust - ezzel próbálta nyugtatni Olaszország európai partnereit a közelmúltban az olasz kormányfői székre komoly esélyekkel pályázó Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) vezetője. Valójában azonban pártjának számos tagja dicsőíti a Benito Mussolini által fémjelzett időszakot.

Az FdI eleve a szélsőjobboldali, majd a centrum felé elmozduló Nemzeti Szövetség (AN) hamvaiból jött létre, amely viszont az újfasiszta Olasz Szociális Mozgalom (MSI) utódpátja volt: 1946-ban a fasiszta rezsim prominens alakjai hívták életre.

Rossz üzenet az FdI részéről, hogy a párt címerében szerepel a trikolór lángja, amelyet a háború utáni időszaktól kezdve minden posztfasiszta párt jelképként használt. Meloni azt állítja, hogy ennek „semmi köze a fasizmushoz”, csak „a demokratikus jobboldal által megtett út elismerése”.

Meloni azt is állította, pártjában „nincs helye a nosztalgiának, a rasszizmusnak, az antiszemitizmusnak, a folklórnak, a gyengeelméjűségnek”. Giovanni Donzelli, a párt képviselője szintén úgy foglalt állást, „semmi közünk a fasizmushoz”.

Csakhogy egyes olasz regionális médiumokban, illetve a közösségi médiában újra és újra felbukkannak hírek és fényképek arról, hogy a párt tagjai a fasiszta üdvözléssel köszöntötték egymást, a Ducét dicsőítették és más nyíltan újfasiszta európai pártokkal keresték a kapcsolatot.

Meloni is kínos helyzetbe került, amikor felbukkant egy 1996-os feltétel. Ezen ő maga, 19 évesen, a France 3 francia televízió műsorában kifejtette, „Mussolini jó politikus volt”, és „az elmúlt 50 évben nem volt hozzá hasonló politikai személyiség” Olaszországban.

De nem kell annyira visszamenni az időben ahhoz, hogy fasiszta nyomokat találjunk az FdI-ben: tavaly decemberben Nápolyban mintegy harmincan emlékeztek az újfasiszta MSI megalapítására, s a fasiszta tisztelgéssel üdvözölték egymást. A La Repubblica szerint az Olasz Testvérek több személyisége is felbukkant az „üdvözlők” között. A Fanpage portál által megkérdezett Luigi Rispoli, az FdI igazgatóságának tagja azt állította, ennek a tisztelgésnek „nem volt közéleti politikai jelentősége”. Még ugyanebben a hónapban Ino Isnardi, az FdI tanácsosa kétszer is félreérthetetlen karlendítéssel vétette észre magát egy ventimigliai önkormányzati ülésen. Hogy eloszlassa a gesztus által kiváltott vitát, Isnardi azt állította, hogy ő csak „szót kért”.

Tavaly január 27-én a Genova tartománybeli Cogoleto városában három kisebbségi tanácsos „mutatta be” a sötét érára emlékeztető karlendítést. Persze ezúttal is azt állították, hogy ennek semmi köze a fasizmushoz. Ugyanakkor a kisváros polgármestere, Paolo Bruzzone „súlyos epizódról” tett említést, amely „az intolerancia, a gyűlölet és a faji megkülönböztetés korszakát idézi fel”. A genovai ügyész nyomozást is indított a Mancino-törvény megsértése miatt; a per várhatóan 2023 októberében kezdődik. Az 1993-as jogszabály büntethetővé tett minden rasszista cselekményt.

Tavaly májusban – az FdI listájának bemutatásakor a rieti közigazgatási választásokon, amelyet később az FdI-s Daniele Sinibaldi nyert meg - Antonio Cicchetti volt polgármester (aki az MSI-től a Forza Italiához igazolt) azt mondta, „mindig ugyanazzal a csatakiáltással kell továbbmennünk: „boia chi molla" („akasztófa”)", és a közönségtől nagy tapsot kapott. A fasiszta rezsim által használt kifejezést az újfasiszták is átvették, azóta is többször alkalmazták.

Gimmi Cangiano, az Olasz Testvérek campaniai regionális koordinátora a 2020-as regionális választásokon Mussolini "me ne frego" („nem érdekel”) jelmondatát helyezte el a választási plakátjain, sőt, úgy jellemezte, hogy ez „a szabadság legmagasabb szintű kifejezése”.

2016-ban a Repubblica napilap tett közzé egy fotót, amelyen Galeazzo Bignami, az FdI képviselője volt látható (akkor még a Forza Italia regionális tanácsosaként ténykedett) horogkereszttel a karján. Elmondása szerint a kép a legénybúcsúján készült. A Corriere di Bolognának adott interjújában azt mondta, ez csak egy barátok közötti hecc volt

Néhány évvel később, 2020 júliusában hasonló epizód történt Gabrio Vaccarin, FdI-s önkormányzati képviselővel. Néhány, a közösségi oldalakon közzétett, majd az újságok által átvett fotón náci SS-tisztnek öltözve volt látható, mögötte Adolf Hitler portréjával, írta összefoglalójában a Vice portálja. Egy Facebook-bejegyzésben Vaccarin kifejtette, a felvételek a 2010-es karneválról származnak, vagyis nem kell komolyan venni őket.

A múltban olyan vacsorákon is részt vettek az FdI ttagjai, amelyek témája valamely módon a fasizmus volt. Tavaly májusban, amikor az FdI nemzeti kongresszusát tartották Milánóban, a párt nápolyi vezetőinek egy csoportja egy olyan étteremben vacsorázott, ahol a falakon Mussolini-fotók díszelegnek és a diktátor mellszobrai is megtalálhatóak a polcokon.

Három éve komoly vitát váltott ki Mussolini 1922-es „római menetelésének” megünneplésére rendezett vacsora. A Ascoli Piceno tartománybéli Acquasanta Termében tartott eseményt az FdI szervezte, egy plakáton a párt szimbólumával, az „Isten, haza és család” jelmondattal. Felbukkant egy Mussolinitől származó idézet és ez a felirat: „1922. október 28-a emlékezetes és kitörölhetetlen nap” volt. Az FdI-ben tehát sokan dicsőítik még ma s a fasiszta érát.