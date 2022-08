Tovább tart a tüzérségi harc a Zaporizzsja Atomerőműnél

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Zaporizzsja;atomerőmű;

2022-08-29 07:14:00

Mindkét fél egymást vádolja, amiért összecsapások folynak a létesítmény közvetlen közelében.

Ukrán városokat lőtt az orosz hadsereg a Zaporizzsja Atomerőmű területéről - közölték helyi tisztségviselők a Reuters szerint.

Olekszandr Sztaruh regionális kormányzó vasárnap Telegram-oldalán arról írt, hogy az orosz erők lakóházakat vettek célba a régió központjában, Zaporizzsjában. Kijev szerint vasárnap 9 települést ért találat. Mindegyik az erőművel szemben fekszik.

Az orosz védelmi minisztérium eközben azt állítja, az elmúlt 24 órában több találat érte a létesítményt. Az ukrán állami atomenergetikai cégnek, az Energoatomnak nincs információja az erőmű elleni támadásról. Oroszország azt közölte, lelőttek egy olyan ukrán drónt, mely az erőmű nukleáris-hulladéktárolóját akarta megtámadni. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt mondta, az ukrán hadsereg két rohamot indított, s kilenc lövedék csapódott be a komplexum területén.

„Jelenleg főállású műszaki személyzet ellenőrzi az atomerőmű műszaki állapotát és biztosítja a működését. A sugárzási helyzet az atomerőmű területén továbbra is normális” - áll közleményükben.

Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint az orosz erők katonai bázissá alakították az erőművet, veszélybe sodorva ezzel az egész kontinenst. Az orosz hadseregnek el kell tűnnie onnan, semmi keresnivalójuk nincs ott - írta Twitter-oldalán a politikus.

