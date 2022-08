nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Zaporizzsja;atomerőmű;

2022-08-29 13:03:00

A Kreml szerint a világ országainak Ukrajnára kellene nyomást gyakorolniuk, hogy csökkenjen a feszültség a Zaporizzsja Atomerőműnél

Egyébként a létesítményt az oroszok szállták meg.

A Kreml hétfőn felszólította a nemzetközi közösséget, hogy gyakoroljon nyomást Ukrajnára a zaporizzsjai atomerőműnél lévő katonai feszültség csökkentése érdekében - írja a Reuters.

A Kreml egyúttal azzal vádolta meg Moszkvát, hogy veszélyezteti Európát az ENSZ nukleáris megfigyelő szervezetének a létesítményben tett látogatása előtt. „Az ukrán félre gyakorolt esetleges nyomás csökkentheti a katonai feszültséget” - jelentette ki az elnöki szóvivő. Dimitrij Peszkov mindezt egy olyan kérdésre mondta, melyben arra volt kíváncsi egy újságíró, hogy Moszkva mit szeretne tenni az erőműnél kialakult helyzet enyhítése érdekében.

- fogalmazott.Dmitrij Peszkov elmondta, hogy üdvözlik azt a missziót, amelyet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség indított a létesítménybe.

Mint hétfő reggel lapunk is beszámolt róla, továbbra is heves harci cselekmények zajlanak az atomerőműnél. A kijevi vezetés szerint a megszállók innen ágyúznak több települést, az oroszok viszont állítják, az ukránok is lövik a reaktorokat.