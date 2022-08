nepszava.hu;

Hadházy Ákos;Palkovics László;Századvég;tanácsadás;

2022-08-30 14:53:00

Hadházy Ákos: Palkovics László tárcája óránként 50 ezer forintot fizetett a Századvég tanácsaiért

Az ellenzéki politikus szerint ráadásul ennek nem is gazdasági vonatkozásai a legijesztőbbek.

A meteorológusokat kirúgó Palkovics László minisztériuma óránként bruttó 50 ezer forintot fizet a Századvég tanácsaiért. Csak 2021-ben 10 ezer órányi tanácsadást fizettek ki a Századvég Alapítványnak, összesen bruttó félmilliárd forint értékben. Ezen felül évente 16 stratégiai tanulmányt rendeltek, egyenként 51 millió forintért – írta keddi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

Ami ennél is megdöbbentőbb – hívta fel a figyelmet a független országgyűlési képviselő –, az az elképesztően sok (havi minimum 16 darab) közvélemény-kutatás, amelyet ráadásul iszonyúan drágán (iparági szakértők szerint 50-100 százalékos túlárazással) számított a Századvég

Az azóta megszűnt Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a tanácsadók óránként 40 000 Ft+ÁFA óradíjjal évente 17 000 (!) órányi tanácsot adnak, ebből a kiegészítő szerződés szerint 2021-ben 10 000 órát vett igénybe Palkovics László minisztériuma, összesen félmilliárdért.

A szerződés megfogalmazás szerint „egyedi igénybejelentés alapján”, óradíjas elszámolással, „különösen társadalompolitikai, gazdaságpolitikai és nemzetközi kapcsolatok szakpolitikai területeken” végeztek kutatások vagy készítettek elemzéseket, elsősorban írásban, de „esetenként személyes prezentációval egybekötött tanácsadás formájában is”. A politikus a legijesztőbbnek 16 közvéleménykutatást talált, melynek árait is nagyon magasnak találta. Egy 20 perces interjúkon alapuló, 1000 fős kutatást például bruttó 5,6 millióért végeznek el, a ez több piaci szereplő szerint 50-100 százalékos túlárazás. Az igazán durva azonban nem az ár, hanem a mennyiség: évi 192 közvélemény-kutatást végeztet a minisztérium. Ennek nem is önmagában az anyagi vonzata felháborító, hanem az, hogy a Fidesz az adófizetők pénzén folyamatosan teszteli a választókat.

- vonta le a konzekvenciát Hadházy Ákos.

A szerződésekben semmilyen konkrét utalás nincs arra, hogy pontosan milyen témában kér tanácsot az ITM. Természetesen az is valószínű, hogy – amennyiben van valódi teljesítés – nem csak ez a tárca veszi igénybe a Századvég szolgálatait. Az sajnos szinte biztos, hogy a közeljövőben nem fogjuk megtudni, milyen tanulmányok, tanácsok és közvélemény-kutatások születtek. Meg lehetne próbálni közérdekű adatként kikérni (azt válaszolnák, hogy ezek döntés előkészítő anyagok és nem nyilvánosak), aztán meg kiperelni (egyszer már sikerült, igaz, azóta sokat változott a világ és a bíróságok is). A törvény alapján országgyűlési képviselő is kérhetne ezekbe betekintést (külön törvény alapján én mondjuk épp nem), de azt meg egyszerűen meg szokták tagadni és ebben az esetben nincs is lehetőség jogorvoslatra – értékelt Hadházy Ákos.