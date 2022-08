P. L.;

2022-08-30 22:34:00

Jövőre 1,6 milliárdnál is többe kerülhet a közvilágítás Székesfehérvárnak Cser-Palkovics András szerint

Megkongatta a vészharangot a kormánypárti városvezető.

Lapunk is beszámolt arról, hogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere éles hangvételű Facebook-bejegyzésben fakadt ki: mint közölte, leálló, csődbe menő településekkel és megszűnő helyi szolgáltatásokkal nem lehet jól kezelni a válságot. Közölte azt is, egyre többször fordul elő, hogy senki nem akar energiát vagy gázt adni az intézményeiknek, ha pedig kapnak is ajánlatot, akkor a tavalyi árhoz képest sokszoros, immáron szinte tízszeres áron.

A városvezető ezt követően az ATV Egyenes beszéd című műsorában elmondta: 2021-ben 300 millió forintba került a közvilágítás Székesfehérvár önkormányzatának, ez idén meg fogja közelíteni a 700 milliót, a mai árak mellett pedig jövőre az 1,6 milliárdot is meg fogja haladni. Az uszoda esetében a tavalyi 39 millió után idén több mint 200 millió lesz a költség, a jelenlegi árak mellett pedig több mint 330 millió forintba fog kerülni a villamosenergia - ismertette.

Az elmúlt két-három hétben sem az áram, sem a gáz tekintetében nem érkeznek ajánlatok, így még az árakról sem tudnak beszélni. „A nagyon magas árnál csak egy rosszabb van: ha egyáltalán nincs, hiszen akkor napi árassá alakulnak át ezek a szolgáltatások, aminek pedig horribilis költsége lehet” - szögezte le Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy itt alapszolgáltatásokról van szó.

Arra a kérdésre, hogy csődbe megy-e az önkormányzat, amennyiben a kormány októberig nem hajlandó segíteni, a polgármester úgy válaszolt: nyilván fel kell készülni az eshetőségekre, hogy ne menjenek csődbe, de az biztos, hogy a segítség elmaradása esetén szolgáltatások jelentős korlátozását, adott esetben időszakos leállását eredményezné.

A műsorban szóba került a városi víziközműcég lehetséges államosítása is, erről Cser-Palkovics András azt mondta, a székesfehérvári közgyűlés azt a döntést hozta, hogy tárgyaljanak róla. Végleges döntés azonban nincs, ennek határideje szeptember 20-a. Egyelőre egy szándéknyilatkozatban jelezték, hogy hajlandóak egyeztetni. Arra a felvetésre, hogy neki erről mi a személyes véleménye, kifejtette, 2021-ben még nyereséges volt ez a cég, 2022-ben már több mint egymilliárd forint vesztesége lesz, 2023-ban pedig már több mint hétmilliárd vesztesége lesz a jelenlegi áram- és gázárak mellett, amit az önkormányzatok, mint tulajdonosok, nem tudják finanszírozni, így a közszolgáltatás biztonságának garantálása érdekében elképzelhetőnek tartotta, hogy nekik is át kell adni majd.