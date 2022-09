nepszava.hu;

Új Egyenlőség;

2022-09-01 16:15:00

Jámbor András: a csodavárás szezonja van

Hiába szeretné az ellenzéki szavazótábor, hogy megdöntsék a rendszert, erre most nem képes az ellenzék, ahogy arra sem, hogy százezres tüntetéseket szervezzen – mondja Jámbor András parlamenti képviselő. Szerinte még a rezsiemelés sem vezet el az egységes társadalmi felzúduláshoz.

Szinte biztosan az év egyik leggyakoribb kifejezése lesz a rezsicsökkentés csökkentése, ami valójában a rezsiárak drasztikus emelését jelenti. A kormány a háborúra és szankciókra fogja ezt, míg az ellenzék azzal vádolja a Fideszt, tudták, hogy ez jön, mégis hazudtak a kampányban róla. Közben kialakult egy szokásos, választás utáni ellenzéki csodaváró hangulat, amely főképp arról szól, hogy az ellenzék csináljon valamit, amitől a kormány lemond. Ez pedig nyilvánvalóan nem valósul meg, emiatt megszületik a béna ellenzék képe a sajtóban és a választók egy részében. A többi között erről beszélt az Új Egyenlőség friss podcastjában Jámbor András országgyűlési képviselő.

Mint kifejtette, most szezonja van a csodavárásnak, ahol négy, illetve nyolc éve is az volt a parlamenti választás után. Az azonban irreális elvárás, hogy meg lehet most dönteni a rendszert. – Nem vagyunk képesek erre, ahogy arra sem, hogy a nyár közepén-végén százezres tüntetést szervezzünk – fogalmazott. Szerinte látni kell, hogy még a drasztikus rezsiemelés miatt sincs egységes társadalmi felzúdulás. Ezt a Fidesz a maga szempontjából jól csinálta, hiszen van olyan fogyasztó, aki éves, más havi elszámolásban kapja az energiát, így különböző időpontokban szembesülnek az emberek a rezsiemeléssel: az előbbiek majd valamikor tavasz végén, míg a havi elszámolásban lévők valamelyik téli hónapban. Így nem egyszerre jelenik meg a társadalmi elégedetlenség – hozott példát.

– Az is egyértelmű, hogy egy országgyűlési képviselő mozgástere, főleg ha ellenzéki, akkor a hétköznapi problémák felismerésében van, és abban, hogy erre felhívja a figyelmet – mondta. Erre jó példa, hogy a rezsicsökkentés kivezetésekor (azaz a rezsiemeléskor) a kormány megfeledkezett az előrefizetős kártyás mérővel rendelkezőkről, mintegy 120 ezer háztartásról, pedig itt az alsó középosztályról és a szegényekről van szó. Számukra eleinte egy napi elszámolási rendszert javasoltak, amely szinte azonnal a piaci árba nyomta ezeket a felhasználókat.

Jámbor András ellenzéki képviselőként hívta fel erre a figyelmet, méghozzá saját választóinak érdekében. Az előrefizetős kártyás mérőrendszer főként a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket érinti, emiatt éppen a legrosszabb érdekérvényesítő képességgel bíró rétegre hat hátrányosan. A politikai nyomásgyakorlás eredményeként automatikus elszámolási rendszert ígért az MVM, így a kedvezményes tarifához azok is hozzáférnek majd, akiknek előre kell kifizetniük a szolgáltatás árát. Mint elhangzott: a konkrét eset mutatja, hogy milyen ellenzéki szerepfelfogás lehetséges, és a csodavárás helyett milyen parlamenti munkát lehet elvárni az ellenzéktől.