

2022-09-02 10:45:00

Több mint háromszorosára nőhet, akár 640 millió forint is lehet a siófoki közvilágítás éves számlája

Csak a közvilágításé.

„Az önkormányzatoknak kötelességük éjszakai közvilágítást biztosítani a települések lakott területein és nincs ez másképp nálunk sem. Természetesnek vesszük, hogyha este kimegyünk az utcára, ott nincs vak sötét, világítanak a kandeláberek. Azt viszont a legtöbben nem tudják, meg lássuk be, eddig sokakat nem is nagyon érdekelt, hogy mibe is kerül ez a közös kasszánknak” - kezdődik Lengyel Róbert siófoki polgármester pénteki Facebook-posztja.

A városvezető azt írta, tavaly a siófoki közvilágításra csaknem 183 millió forintot fizettek ki, ám az idei költségvetésben a tavalyihoz igazodó összeggel számoltak, és mivel az év elején látták, hogy nem lesz elég, ezért azt kiegészítették 293 millióra.

- fogalmazott. Jelezte, már évek óta folyik a közvilágítás korszerűsítése, most ezt szeretné felpörgetni. Ennek jegyében energiatakarékos izzókra cserélik a lámpatesteket, valamint egy pályázati önrészről is lemondanak. „Ilyen helyzetben, ekkora energia-, és klímaválságban, ráadásul ilyen energiaárak mellett most úgy gondolom, ez a helyes lépés. Új virágágyások és szökőkút nélkül megleszünk, de áram nélkül nem. Mindezekről szándékozom majd képviselő társaimat is meggyőzni….” - zárul Lengyel Róbert bejegyzése.