Batka Zoltán;

sztrájk;MÁV;Mozdonyvezetők Szakszervezete;vasutassztrájk;Orbán-kormány;

2022-09-03 14:33:00

„Elmúltak azok az idők, amikor lehetett sztrájkolni, az Orbán-kormánytól kitelik, hogy gyorsan a vasutasok ellen hangol”

Tízből kettő – a Nyugati pályaudvaron péntek reggel megkérdezett MÁV-dolgozók közül csak ilyen kevesen vélték úgy, hogy lehet sztrájk hétfőn.

Ráadásul a munkabeszüntetést esélyesnek tartók egyike is a feltételes módot hangsúlyozta: „Jobb, ha úgy készülök, lesz hétfőn sztrájk, de simán lehet, hogy vonattal fogok munkába jönni.”

Kiderült azonban az is, hogy nem vasutasok munkabeszüntetésbe vetett hite párolgott el, hanem már tegnap futótűzként terjedt közösségükben a hír, amely szerint a bíróság jogszerűtlennek találta a belengetett mozdonyvezető-sztrájkot. Igaz, ez nem véletlen, hiszen, mint azt egy kalauznőtől megtudtuk, a MÁV vezetése ezúttal kényesen ügyelt a dolgozók jól informáltságára: reggel körlevélben tudatta velük, hogy nem sztrájkolhatnak hétfőn.

– Akkor hogyan kényszeríthetik ki bérköveteléseik teljesítését? – kérdeztük a kalauzt, mire ő csak lemondóan legyintett. Egyik kollégája viszont rögtön becsatlakozott a beszélgetésbe, és ingerülten szögezte le:

– A tanárok sem igen sztrájkolhatnak, ezért közülük sokan polgári engedetlenségi akciót hirdettek – vetettük fel. – Ez nem ilyen egyszerű. Egyfelől ha az ember nem veszi fel a munkát, akkor felmondhatnak neki,

Ez utóbbi, állapított meg némi keserűséggel a hangjában, nem is lenne olyan nehéz:

– Volt utas az utóbbi napokban, aki a kollégám arcába vágta, hogy neki is épp elég nehéz az élete, küzd az egyre durvább drágulással, mégsem emelik a fizetését. Miért pont a vasutasokkal kellene kivételt tenni? Ráadásul mindezt úgy, hogy a tervezett sztrájkot most nem is a kalauzok, hanem a mozdonyvezetők tervezték.

Találkoztunk több mozdonyvezetővel is. Az egyik fiatalember a fejét ingatta amikor a hétfőre tervezett sztrájkról kérdeztük: a bíróság döntése után nem sok esély látott az akcióra . Ami szerinte egyébként abszurd, mert bizonyos szempontból már folyamatosan sztrájk van:

- Így végül a MÁV kénytelen lesz emelni a fizetésen, mert a másik megoldást, a járatritkítást aligha merik felvállalni.

A MÁV-dolgozókkal ellentétben a pályaudvaron megkérdezett utasok többsége tőlünk hallott arról, hogy sztrájkot terveztek hétfőre. Többen is megjegyezték: a MÁV jó szokásához híven erről is csak az utolsó utáni pillanatban, vasárnap este vagy hétfő reggel értesítette volna az utasokat. Más a megannyi késésre utalva, ironikusan megjegyezte, hogy a MÁV-nál olykor fel sem tűnik a sztrájk: van, hogy akkor sem jön a vonat, amikor mindenki dolgozik.