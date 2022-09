Korom Milán;

Forma-1;Holland Nagydíj;Max Verstappen;

2022-09-04 17:17:00

Újabb győzelmet zsebelhetett be Verstappen a Holland Nagydíjon

A Red Bull holland pilótája zsinórban negyedik futamgyőzelmét aratta, ezúttal hazai pályán diadalmaskodott, s újabb nagy lépést tett a címvédése felé.

A belgiumi Red Bull-parádé után a Holland Nagydíjon nagyobb izgalmakra volt kilátás, ugyanis a szombati időmérőn a hazai pályán versenyző Max Verstappen mindössze 21 ezredmásodperccel volt gyorsabb Charles Leclerc-nél, míg a másik Ferrarit vezető Carlos Sainz Jr. lemaradása is kevesebb mint egy tized volt. Ezúttal a Mercedesek hátránya is jóval kisebb volt, Lewis Hamilton a negyedik, George Russell a hatodik helyről indulhatott, közéjük Sergio Pérez ékelődött be a másik Red Bullal.

Az élmezőnyből a két Red Bull és a két Ferrari lágy abroncsokon rajtolt, a Mercedesek viszont a közepeseket választották. Russell ennek köszönhetően veszített egy pozíciót Lando Norrisszal szemben, de gyorsan vissza tudta előzni a McLarent. A verseny első szakaszában Leclerc próbálta tartani a tempót Verstappennel, Sainz viszont egyre jobban lemaradt, neki már inkább az őt üldöző Hamiltonra kellett figyelnie.

A lágyakon rajtolók a 12. körben kezdték meg a kerékcserék sorát, az élmezőnyből Sainz és Pérez állt ki egyszerre a 15. körben. A Ferrari hatalmasat hibázott, Sainz bal hátsóját nem készítették ki, a spanyol így több mint 10 másodpercet vesztegelt feleslegesen. Leclerc elkezdett lassulni, így két körrel később ő is kiállt. Egy körrel később Verstappent is kirendelte a Red Bull, a holland pedig a harmadik helyre tért vissza a két Mercedes mögé.

A 28. körben Verstappen megelőzte Russellt, s megkezdte a közeledést Hamiltonra, aki azonban a 30. körben kiállt kereket cserélni, a hétszeres világbajnok kemény abroncsokat kapott. Két körrel később Russell is kiállt, ő is keményekre váltott. Ekkor Verstappen, Leclerc, Pérez, Hamilton és Russell volt a sorrend.

A 37. körben Hamilton előzte meg Pérezt, majd két körrel később Russell is így tett. Újabb két körrel később ki is hívták Pérezt, a mexikói szintén kemény abroncsra váltott. A folytatásban mindkét Ferrari kiállt kereket cserélni, majd a 48. körben Cunoda Juki állt félre az autójával. A mentés idejére virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, ennek következtében pedig Verstappen, Hamilton és Russell is kiállt – előbbi keményet, utóbbiak közepeseket kaptak.

Az 55. körben Valtteri Bottas autója hibásodott meg, a finn a célegyenes végén parkolta le az Alfa Romeót, emiatt pedig pályára küldték a biztonsági autót. Verstappen egyből kiállt kereket cserélni, míg úgy tűnt, hogy a két Mercedes kint marad. Egy körrel később viszont Russell és a többiek is váltottak.

A verseny a 61. körben indult újra, a közepesen maradó Hamilton mögött Verstappen, Russell és Leclerc jött lágyakon. A holland azonnal megelőzte Hamiltont, aki két körönként sorra veszítette a pozíciókat, előbb Russell, majd Leclerc előzte meg.

– nyilatkozta Verstappen, akinek ez volt az idei 10. és pályafutása 30. futamgyőzelme.

„Nagyon jó volt az autó, ez önbizalmat ad a jövőre nézve. A Mercedes lassan, de közeledik az élen állókhoz” – summázott a második Russell.

– fogalmazott a harmadik Leclerc.

Hamilton mögött Sainzot intették le ötödikként, de a spanyol kapott még egy öt másodperces büntetést, ami miatt a nyolcadik helyre esett vissza. Így Pérez lett az ötödik, Alonso a hatodik, Norris a hetedik, Ocon a kilencedik, míg Stroll a tizedik.

A világbajnoki versengés egy hét múlva Olaszországban, Monzában folytatódik.