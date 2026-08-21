Véget ért a négy hetes nyári szünet, a Holland Nagydíjjal folytatódik a világbajnoki küzdelem. A mostani lesz Zandvoort búcsúversenye.
Egy idényen belül már sorozatban kilenc futamon nyert a 25 éves pilóta.
A 25 éves hazai kedvencnek ez az idei nyolcadik és pályafutása 28. pole pozíciója.
A Red Bull holland pilótája zsinórban negyedik futamgyőzelmét aratta, ezúttal hazai pályán diadalmaskodott, s újabb nagy lépést tett a címvédése felé.
Az idei pontversenyben is éllovas pilóta az idén ötödször, pályafutása során pedig 17. alkalommal indulhat az első rajtkockából.
Sikerét a nagyjából 70 ezer fős nézősereg hatalmas üdvrivalgással fogadta Zandvoortban.
A 23 éves holland pilótának ez az idei hatodik és pályafutása 10. pole pozíciója, sikerét hatalmas üdvrivalgással ünnepelte a túlnyomó részt narancssárgába öltözött szurkolótábor.
Harminchat év után rendeznek ismét versenyhétvégét Hollandiában, ahol sok tízezer szurkoló támogatja Max Verstappent.
A tréning legjobb eredményét a monacói Charles Leclerc érte el, megelőzve csapattársát, a spanyol Carlos Sainz Jr.-t.
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője autózta a második legjobb időt.
Lassan kezdhet hozzászokni a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye, hogy a Marquez-fivéreket idén lehetetlen legyőzni.