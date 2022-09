Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;tanár;tiltakozás;polgári engedetlenség;

2022-09-05 21:40:00

Kétszáznál is több tanár szüntette be a munkát tiltakozásul hétfőn

Sokan fejezték ki szolidaritásukat, egyetértésüket, támogatásukat velük.

– Az egyik legnagyobb fájdalmam, hogy még mindig kevesen vagyunk. Miért nincs mindenki az utcán? Különösen, miután már nemcsak a tanárok, hanem a diákok is kiálltak és egyre hangosabban mondják, mennyi baj van az oktatásunkkal. Attól tartok, ha nem mozdulnak meg a többiek, be kell látni, hogy egy olyan tehetetlen társadalomban élünk, ahol már tényleg minden mindegy – nyilatkozta a Népszavának Simkó Edit pedagógus, aki miként februárban, most is egyedüliként döntött úgy egy budapesti általános iskola tantestületéből, hogy tiltakozásként polgári engedetlenségbe kezd.

A tanárnő hétfőn nem ment be dolgozni, hanem kiállt a Nyugati térre egy táblával, amire azt írta: „Pedagógus vagyok, polgári engedetlen. Ha nem érti, miért, kérdezzen!” Csatlakozott hozzá egy másik iskolában tanító kollégája is. Simkó Edit kérdésünkre elmondta, a nap folyamán számos pozitív tapasztalatot szerzett: sokan fejezték ki szolidaritásukat, egyetértésüket, támogatásukat. Egy fiatal férfi, aki zenészként dolgozik, később visszament, és zenéléssel hívta fel a járókelők figyelmét az oktatás jövőjéért küzdő pedagógusokra.

Hétfői kezdéssel a Tanítanék Mozgalom hirdetett gördülő engedetlenségi hullámot, amelyhez kezdetben legalább kilenc iskola tantestületének kisebb-nagyobb része csatlakozott, tiltakozva a kormány elhibázott oktatáspolitikája, a tanárok kizsákmányolása és alacsony fizetése, valamint a sztrájkjogok korlátozása ellen. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a tantestület 40 százaléka, 31 fő tagadta meg a munkát, a VIII. kerületi Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumból 20 fő, a budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumból 33 fő, a miskolci Herman Ottó Gimnáziumból 37 fő, az ócsai Bolyai János Gimnáziumból 12 fő, a budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskolából 5 fő vett részt polgári engedetlenségben. A XI. Kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban 7 pedagógus volt „engedetlen”, 14-en pedig az előző tanévben felfüggesztett, jogszerű sztrájkjukat folytatták, amit a diákok szülei „muffin- és süteményhegyekkel” támogattak. Hivatalos sztrájk keretében szüntették be a munkát 14-en a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolában is, a dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában pedig 21 pedagógus sztrájkolt hétfőn.

Törley Katalin, a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanára és a Tanítanék Mozgalom képviselője sikeresnek nevezte a hétfői akciót, miután már az első napon kétszer annyi iskola csatlakozott, mint amennyiről előzetesen tudtak. Idén februárban a kőbányai Szent László Gimnázium 12 tanára indította el a polgári engedetlenség első hullámát az iskolákban, miután a kormány rendeletben – azóta pedig már törvényben is – korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát, jogszerű sztrájk közben is munkára kényszerítve őket. Márciusra már több száz intézmény több ezer pedagógusa tiltakozott polgári engedetlenséggel a jogfosztás ellen. Törley Katalin abban bízik, most is tovább fog nőni a csatlakozó intézmények száma. A Tanítanék Mozgalom a polgári engedetlenségi akció következő fordulóját szeptember 13-ára, keddre hirdette meg.

Miután Pintér Sándor belügyminiszter korábban kijelentette, hogy „fegyelmi kérdésként” tekint a polgári engedetlenségre, próbáltuk megtudni a köznevelésért is felelős Belügyminisztériumtól, mire számíthatnak az engedetlenségben résztvevő pedagógusok, de cikkünk írásáig nem kaptunk tájékoztatást.