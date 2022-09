J.D.;Sz. Zs.;

Terjed a tiltakozás, több tucatnyi tanár kezdett polgári engedetlenségbe az ország gimnáziumaiban és általános iskoláiban

A sztrájkjog kormányzati megvonása miatt az akciókban résztvevők egyéni felelősséget vállalnak hazánk jövőjéért, akár egzisztenciájukat is kockára téve.

Hétfő reggel a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium 33 tanára tagadta meg a munkát 8 és 10 óra között polgári engedetlenség keretében, mint közleményükben írták, nem maradt más választásuk, mint egzisztenciális kockázatok árán is ehhez az eszközhöz nyúlni, miután a kormány úgy korlátozta a jogszerű sztrájk szabályait, hogy az valódi érdekérvényesítésre már nem alkalmas.

A tanítás felfüggesztésével tiltakozó pedagógusok szerint az oktatásban dolgozóknak megalázóan alacsony a fizetése, emiatt tehetséges, inspiráló kollégáik hagyják el a pályát, akiket szinte lehetetlen pótolni, ez pedig az oktatás minőségének további romlásához, a diák és tanár közösségek gyengüléséhez vezet. Az Orbán-kormánytól azt követelik, teljesítsék a pedagógus szakszervezetek követeléseit, adják vissza az oktatásban dolgozóknak a sztrájkhoz való alkotmányos jogukat, amennyiben ez nem történik meg, rendszeresen fognak a polgári engedetlenség eszközével élni.

A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium több mint 30 tanára egész napra megtagadta a munkavégzést hétfőn. Az iskola kerítésére egy listát is kifüggesztettek, hogy az arra járók is megtudhassák, mennyi probléma van az oktatásban: óriási, teljesíthetetlen tanyanyag, ingyenes, de rossz minőségű tankönyvek, amiket gyakran használni sem lehet, tanárhiány, önkizsákmányolás, méltatlan munkakörülmények (82 embernek 2-2 vécé, összetákolt székek, nem csukható ablak). Az iskola előtti járdán ott van a „tanárlázadás” jelképe, a kockás esernyő, és a tavaszi pedagógussztrájk idejéről jól ismert felirat is, amely szerint „a sztrájk alapjog”.

Máshol is terjed a tiltakozás, a XI. kerületi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium tantestületének 28 tagja, és a Miskolci Herman Ottó Gimnázium 37 pedagógusa is beszüntette a munkát.