P. L.;

rendőrség;Bicske;plakátrongálás;nyomozás megszüntetés;

2022-09-05 21:04:00

Nem találta a rendőrség a bicskei plakátrongálót, lezárta a nyomozást

Valahogy mindig az ellenzék plakátjaitt célozta meg.

Az elkövető ismeretlen volta miatt megszüntették az eljárást a bicskei plakátrongáló ügyében - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a Magyar Hanggal hétfőn.

A lap felidézi, az idei országgyűlési választás kampányidőszaka alatt rendszeresen megrongálták azt az egyetlen óriásplakátot, amelyhez az ellenzék a Felcsút szomszédságában fekvő Bicskén hozzájutott. A bicskei plakátfantomként emlegetett rejtélyes illető előbb átfestette az ellenzéki hirdetéseket, majd hogyan-hogyan nem, professzionalizálódott és inkább átragasztotta őket, így az ellenzék plakátjai új értelmet nyertek. Az egyiket például, ami Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltet ábrázolta „Nem tűri a lopást, ezért támadják” felirattal, átragasztották arra, hogy „Nem normális, ezért támadják”. Egy másikon pedig, ami Orbán Viktort ábrázolta „Hazudik, ezért fél vitázni” felirattal, a helyére Gyurcsány Ferenc fotóját ragasztották, és a nevet is kicserélték Orbánról Gyurcsányra.

A rendőrségi nyomozás lezárása több okból is elég meglepő. Amint azt a Magyar Hang felidézi, egyrészt a helyszínen több térfigyelő kamera is található, másrészt a „professzionalizált” rongáláshoz használt matricákat házilagos módszerrel nem, csak nyomdában lehet kinyomtatni, így könnyen be lehetett volna határolni, hogy ki, vagy kik lehettek a tettesek. Ahogy hasonló esetben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik országgyűlési képviselőjelöltjét rongálásért eljárás alá is vonták, miután átragasztott egy nemzeti konzultációs plakátot.

A rendőrség eredetileg most is rongálás gyanújával indított eljárást, azonban ezt most – mint kiderült lezárták.