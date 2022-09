Gy. D.;

Izrael;hadsereg;belső vizsgálat;újságíró;halál;izraeli-palesztin konfliktus;

2022-09-06 13:00:00

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy valószínűleg az egyik katonája lőtte le a palesztin-amerikai újságírónőt

A hadsereg szerint a lövés eredetét azonban nem lehet egyértelműen meghatározni.

Először ismerte el az izraeli hadsereg, hogy a legvalószínűbb, hogy egy izraeli katona lőhette agyon Sirín Abu Akla palesztin-amerikai újságírónőt májusban Ciszjordániában – írja a The New York Times.

A hónapokig tartó belső vizsgálatot követően tett bejelentés változásnak számít az eredeti izraeli állásponthoz képest, amely szerint az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió veterán munkatársának halálát palesztin lövedék okozhatta.

Izraeli katonai illetékesek azonban közölték azt is, biztosak abban, hogy egyetlen izraeli katona sem lőtt szándékosan tudósítókra vagy civilekre, és elmondták továbbá, hogy nem indítanak vizsgálatot egyetlen, esetlegesen érintett izraeli katona ügyében sem.

„Nem lehetséges egyértelműen meghatározni az Abu Aklát eltaláló lövés eredetét” – írta egy közleményben az izraeli hadsereg. Mindazonáltal – teszik hozzá – nagy a valószínűsége annak, hogy Abu Aklát egy eltévedt izraeli lövedék találta el palesztin fegyveresekkel folytatott tűzpárbaj során.

Az újságírónőt május 11-én a fején érte találat, miközben az izraeli hadsereg rajtaütéséről tudósított a ciszjordániai Dzsenín menekülttáborában. Az eset nemzetközi felháborodást váltott ki.

Az ügyben a The New York Times is független vizsgálatot folytatott, amely során arra jutottak, hogy Abu Aklával egy izraeli katonai konvoj hozzávetőleges helyéről kilőtt golyó végzett. A lap által felülvizsgálat bizonyítékok szerint nem voltak fegyveres palesztinok az újságírónő közelében, ami ellentmond az izraeli állításoknak.

Abu Akla családja bírálta az izraeli vizsgálat eredményeit, amelyek miatt szerintük még inkább szükség van arra, hogy az ügyben a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) vagy egy amerikai vezetésű bíróság folytasson független vizsgálatot. Az Egyesült Államok korábban arra a következtetésre jutott, hogy a nővel egy eltévedt izraeli golyó végezhetett.