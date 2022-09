Danó Anna;

COVID-19;védőoltások;egészségügy;omikron variáns;

Új Covid-vakcina érkezik a héten Magyarországra, védelmet nyújt már az omikron ellen is

Ez a vakcina alapimmunizálásra nem használható, azaz csak azoknak adható akiknek már van legalább két oltása.

Magyarországra még a héten megérkezhet a Covid-19 elleni új kétkomponensű oltás - tudta meg a Népszava kedden Takács Pétertől az egészségügyért felelős államtitkártól.

Ez a vakcina védelmet nyújt az eredeti vadvírus és az Omicron BA.1-es mutációja ellen is. A megerősítő oltások beadása – úgy tudjuk - már a jövő héten elkezdődhet az oltópontokon. Valószínűleg először a kockázati csoportba tartozók kérhetik a kétkomponensű oltást. Az első szállítmányokkal még csak néhány százezer adag érkezik az országba. Nagyobb mennyiség januárra várható. A Pfizer és a Moderna által gyártott oltóanyagból is érkezik szállítmány az uniós közös beszerzés keretében.

A Pfizer és a Moderna is végzett humán önkénteseken vizsgálatokat, amelyek kimutatták, hogy a BA.1 variánsra készült vakcinák növelik az omikron-törzsek semlegesítésére alkalmas antitestek mennyiségét.

Az államtitkár szerint azok is megkaphatják ezt a megerősítő adagot, akiknek már van négy oltásuk.

Kérdésünkre járványügyi szakemberek elmondták, ez a vakcina alapimmunizálásra nem használható, azaz csak azoknak adható akiknek már van legalább két oltása.

A szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy a déli féltekén idén az influenza-járvány is erősebb volt a korábbiaknál. Arra is lehet számítani, hogy az influenza vírusa idén a megszokottnál korábban okoz majd járványt.

Számítanak újabb járványhullámra is, ám hogy ezt milyen variáns és mikor okozza, azt egyelőre nem lehet megmondani, mert nincs hozzá elég adat, most például nem tudni semmit a lakosság átfertőződöttségéről sem.