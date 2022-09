P. L.;

útlevél;Törökország;Külgazdasági és Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;

2022-09-07 11:45:00

Törökországban nyomtatnak 250 ezer magyar útlevelet, Szijjártó Péter minisztériuma egyszerűen megnémult

Rendkívüli végtagfájdalmakat okozhat a külügynél leülni a billentyűzet elé és valamiféle válaszra méltatni a felvetődő kérdéseket.

Megnémult a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium, miután a hvg.hu még szombaton afelől érdeklődött, hogy miért Törökországban nyomtatnak 250 ezer magyar útlevelet.

A török Hürriyet ugyanis Süleyman Soylu török belügyminiszterre hivatkozva írta meg még múlt szerdán, hogy már meg is kötötték az erről szóló megállapodást Magyarországgal. A bejelentés szerint Törökország biometrikus útlevelek nyomására is alkalmas nyomdát nyitott, amely más országok útleveleit is nyomtatni fogja.

A hvg.hu azt próbálta megtudni a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, miért kell a magyar útleveleket Törökországban nyomtatni, erről miért nem tettek bejelentést, illetve mennyire bevett gyakorlat egy nemzet útleveleit külföldön nyomtatni. Válasz szombat óta sem érkezett.