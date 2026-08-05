Legalább százezer évig teljesen elzárja a kiégett fűtőelemekből származó sugárzást az a finn megoldás, amelyet kedden, augusztus 4-én engedélyezett a finn szakhatóság. A nukleáris energia egyik legnagyobb problémája a radioaktív hulladék kezelése, a finn innováció ezt iktatja ki.
Petro Kotyin azt mondta, még túl korai arról beszélni, hogy az orosz erők elhagyják az erőművet, de szerinte erre készülnek.
Amerikai és dél-koreai technológiát vesznek igénybe hozzá.
Petro Kotyin szerint az orosz erők veréssel és kínzással próbálják rákényszeríteni az ukrán alkalmazottakat arra, hogy munkaszerződést írjanak alá Oroszországgal.
Az energiaválság azonban más szempontból is komoly kihívást jelent a vezetés számára.
Az Enerhoatom vezetője, Petro Kotyin állítása szerint már a kezdetektől fogva azt kérték, hogy hozzanak létre demilitarizált zónát az atomerőmű és környékének területén.
Váratlan bejelentések is elhangzottak a köztársasági elnök tévébeszédében. Franciaország újra épít majd atomerőműveket.
Életre szóló élmény a HBO Csernobil sorozata. Nem teszi nyugodtabbá az álmot – sőt –, de annak ellenére, hogy 33 évvel ezelőtti eseményeket dolgoz föl, mai dilemmákat is segít eldönteni.
Sem Orbán Viktor, sem az általa híven hangoztatott "magyar érdek", sem a nukleáris biztonság szempontjából nem nevezhető okos döntésnek Aszódi Attila Paks 2-ügyi államtitkár menesztése.
Amano Jukija, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) főigazgatója a minap megkondította a vészharangot. Figyelmeztetett ugyanis arra, hogy kibertámadásokat hajthatnak végre terroristák nukleáris erőművek ellen. Két-három éve már előfordult, hogy egy atomerőmű célpontjává vált egy ilyen internetes támadásnak – emlékeztet a Reuters hírügynökség, hozzátéve: komoly a veszélye annak, hogy terroristák célkeresztjébe kerülhetnek a nukleáris létesítmények.
Tíz éven belül robotot tervez kifejleszteni a Roszatom a nyomottvizes (VVER) és a csatorna-típusú, nagy energiakimenetű (RBMK) reaktorokkal felszerelt atomerőművek bontására és sugármentesítésre.
Rejtélyes esetek tartják lázban a francia nyomozószerveket. Október folyamán többször is drónokat fedeztek fel az atomerőművek felett. Talán terroristák terveznek merényletet? Vagy környezetvédők akciójáról van szó? A hatóságok egyelőre sötétben tapogatóznak. Mindenesetre kiadták az ukázt: ha még egyszer pilóta nélküli szerkezetet látnak nukleáris létesítmény környékén, meg kell semmisíteni azt.
A cseh koalíciós kormány energiapolitikájában a nukleáris energia hasznosításának fontos szerep jut, és várhatóan egy-két éven belül döntenek a tervezett csehországi beruházások elindításáról - mondta Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter hétfőn Budapesten, amikor megbeszélést folytatott magyar kollégájával, Martonyi Jánossal.