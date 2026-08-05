Kibertámadás atomerőművek ellen?

Amano Jukija, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) főigazgatója a minap megkondította a vészharangot. Figyelmeztetett ugyanis arra, hogy kibertámadásokat hajthatnak végre terroristák nukleáris erőművek ellen. Két-három éve már előfordult, hogy egy atomerőmű célpontjává vált egy ilyen internetes támadásnak – emlékeztet a Reuters hírügynökség, hozzátéve: komoly a veszélye annak, hogy terroristák célkeresztjébe kerülhetnek a nukleáris létesítmények.