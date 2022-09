nepszava.hu;

2022-09-09 08:31:00

Zár alá vették Völner Pál és családja vagyonát, a fia kocsiját az utcáról vitték el

Az Igazságügyi Minisztérium korrupcióval gyanúsított volt államtitkára szerint történelemkönyvbe illő, amit vele művelnek, ügyvédje azt állítja, törvénytelen a hatóságok lépése.

Bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala a korrupcióval, 83 millió forint kenőpénz átvételével meggyanúsított Völner Pál volt államtitkárnál és családjánál – írja a 24.hu. A hatósági intézkedés a korábbi fideszes politikus családtagjait is sújtja, a fia autóját például az utcáról szállították el.

Völner Pál elismerte a lapnak a vagyonzár tényét, miután a cégközlönyben kiszúrták a hatóság eljárását, a június végén megjelent végzést. Annak értelmében zár alá vették a volt állami vezető fiának cégét, a Tagba Kft-t.

Hozzátette még, hogy jogorvoslatot kértek, mivel szerinte „olyan vagyonelemekről is szó van, amelyek jóval a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba”. Az egykori államtitkár ügyvédje ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy felülbírálati indítvánnyal élt az intézkedéssel szemben. Kifogásolta, hogy a zárolást elrendelő határozat „semmilyen indoklást nem tartalmazott”.

Amint arról a Népszava is beszámolt, idén nyáron már 19-re nőtt a Völner-Schadl-ügy gyanúsítottjainak a száma, a bukott fideszes politikus továbbra is szabadlábon védekezik. A korrupciós botrányba az Igazságügyi Minisztérium volt miniszterhelyettese és államtitkára, Völner Pál és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar jelenlegi elnökét, Schadl György is belebukott.

Mint lapunk korábban beszámolt, Varga Judit korábbi helyettese az előző ciklusban havonta 2-5 millió forint kenőpénzt kapott a végrehajtói kar elnökétől, cserébe, hogy végrehajtói kinevezéseket intézzen el. Az ügyészség szerint összesen 83 millió forintot tehetett zsebre a korábbi államtitkár. Schadl György közel egymilliárd forintot realizálhatott, mivel neki a végrehajtónak jelentkezettek közül sokan akár több 10 millió forintot is fizettek a kinevezésért cserébe.

