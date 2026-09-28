Zárolták Galambos Lajcsi vagyonának egy részét

A Budaörsi Járásbíróság zár alá vételt rendelt el az ingatlanok egy részére Galambos Lajos és társai ügyében. Gyimesi Kinga, a Budapest Környéki Törvényszék sajtótitkára közleményében tudatta, hogy a Budaörsi Járásbíróságon zár alá vétel elrendelése miatt indult nyomozási bírói eljárás G. L. és társai ellen. A Budaörsi Járási Ügyészség a gyanúsított ingatlanának zár alá vételét indítványozta vagyonelkobzás és pénzbírság biztosítása érdekében.