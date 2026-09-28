Ezen kívül még „2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra”.
A nyomozásnak 69 gyanúsítottja van, öt embert köröznek, az eddigi adatok szerint 26 országban 267 sértett sérelmére követtek el különféle bűncselekményeket.
Az Igazságügyi Minisztérium korrupcióval gyanúsított volt államtitkára szerint történelemkönyvbe illő, amit vele művelnek, ügyvédje azt állítja, törvénytelen a hatóságok lépése.
A Fővárosi Főügyészség reagált a tulajdonszerzéssel kapcsolatos esetleges jogsértésre.
Először Mészáros Lőrinchez, majd Tiborcz Istvánhoz került az a mátraházi szálloda, mely korábban a Tarsoly Csaba által vezetett Quaestor érdekeltsége volt.
A rendőrök áprilisban a kábítószer-kereskedő bűnszervezetet számolták fel, míg múlt héten a hozzájuk köthető ingóságok és ingatlanok sorát vették zár alá.
A Budaörsi Járásbíróság zár alá vételt rendelt el az ingatlanok egy részére Galambos Lajos és társai ügyében. Gyimesi Kinga, a Budapest Környéki Törvényszék sajtótitkára közleményében tudatta, hogy a Budaörsi Járásbíróságon zár alá vétel elrendelése miatt indult nyomozási bírói eljárás G. L. és társai ellen. A Budaörsi Járási Ügyészség a gyanúsított ingatlanának zár alá vételét indítványozta vagyonelkobzás és pénzbírság biztosítása érdekében.