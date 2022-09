nepszava.hu;

Orbán Viktor;határvadász;avatás;ünnepség;

2022-09-09 11:10:00

Orbán Viktor azt mondta, egy ország áll a határvadászok mögött, kint a tüntetők fütyültek

A migránsoknak meg kell érteniük, hogy itt úgysem jöhetnek át – hangoztatta a miniszterelnök a Szegedről Budapestre költöztetett avatóünnepségen.

„Az Önök eskütétele fontos esemény és kiemelkedő pillanat Magyarország biztonsága számára” - jelentette ki a kormányfő a határvadászok ünnepélyes eskütételén, a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti központjában.

Orbán Viktor kijelentette, 2015 óta nyílt migrációs válság van Európában, a határokra és törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és a Közel-Keletről Európába. – Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül. Ezért mi magyarok a válság kirobbanását követően úgy döntöttünk, bárki bármit mond, nem engedünk a biztonságunkból, megvédtük a határainkat és kerítést építettünk - fogalmazott.

Úgy folytatta, a magyar határvédelmi rendszer működik, s ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is. Rendőreink és honvédeink vállalva az átsorolásokat, átszervezéseket és a túlmunkát, becsülettel helytálltak, megvédték Magyarország biztonságát. Az élet azonban úgy hozta, hogy az ő szolgálatukra most máshol van szükség. A belső rend fenntartása megköveteli rendőreink visszavezénylését. A szomszédban dúló háború pedig szükségessé tette, hogy a honvédség harckészültségét és bevethetőségét megnöveljük. Ezért van az országnak most nagy szüksége önökre, ezért hoztuk létre a magyar határvadász ezredet - indokolt. Orbán Viktor szerint a jó katona valójában nem azok ellen harcol, akik szemben állnak vele, hanem azokért, akik mögötte vannak, s ez különösen igaz a határvadászokra. – Önök mögött ott van az egész ország. A teljes magyar élet. Minden magyar család, minden magyar gyermek, ott vannak a városaink és a falvaink is. Önökre hárul a feladat, hogy a migrációval szemben megvédjék a hazát – hangoztatta. A kormányfő szerint szükség lesz az áldozathozatalra, mert mostanság bőven kijut nekünk a bajból. Ugyanakkor nem adható fel az a cél sem, hogy Magyarország legyen Európa legbiztonságosabb országa.

Nyugat-Európa példájából láthatjuk, hogy ezen a fronton elég egyszer hibázni, ahol egyszer letelepednek a más kultúrából érkező illegális migránsok, ott többé nem lehet visszafordítani az idő kerekét, és az élet már sohasem lesz olyan, mint korábban volt. Nekünk, magyaroknak mondhat bárki bármit, mi nem hisszük, hogy a migrációból bármi jó sülhetne ki. Mi azt akarjuk, és ehhez jogunk, velünk született jogunk van, hogy Magyarország, magyar ország maradjon – fogalmazott. Emlékeztetett, a déli határon évről évre többen próbálnak átjutni. Idén 160 ezer illegális próbálkozásnál tartunk, és jó okunk van azt feltételezni, hogy ez még növekedni fog.

- zárta beszédét Orbán Viktor.

A miniszterelnök szónoklata közben tüntetés is volt a Kerepesi úton. Az állami média élő közvetítésbe halkan, de a fütyülés is hallatszott.

Az esemény nem az előzetesen eltervezettek szerint alakult. Mint korábban beszámoltunk róla, a kormányfő eredetileg Szegeden tartotta volna meg beszédét. Ezt később sajtófőnöke kacsának minősítette, erre a város egyik alpolgármestere kitette a Botka László polgármesternek címzett meghívót, miszerint Ünnepi beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke”.