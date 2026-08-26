Betiltotta az iskolaigazgató az ünnepi előadást, mert szerinte Petőfi Sándor Akasszátok fel a királyokat! című verséről mindenki Orbán Viktorra gondol

Egyelőre nem világos, hogy csak a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium vezetője gondolt valóban Orbán Viktorra a felkötendő királyokról, de az egyik szülő szerint a gyerekek ennél plasztikusabban nem is tanulhatták volna meg, mit jelent a félelem, a diktatúra, a kiállás a szabadságért.