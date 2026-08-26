A volt országgyűlési képviselő szerint a későbbi nyertes három héttel a másik két cég előtt tudta, hogy ajánlattételre hívják, és a Tisza alelnökére hivatkozva három héttel korábban kezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás.
A városvezetés így akar gesztust gyakorolni azok felé, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért, és emiatt üldöztetést, megaláztatást, lejáratást vagy vegzálást kellett elszenvedniük.
A május 9-i egésznapos rendezvény a Kossuth téren lesz a rendszerváltás tiszteletére, az országgyűlési képviselők és a miniszterelnök eskütétele után.
Hétfőn a fehér házi irodájának elfoglalását követően az új elnök aláírja első rendeleteit is.
Jövő vasárnapig tartanak a sportesemények.
Öt embert kellett újraéleszteni.
Megnövekedett hanghatásra kell számítani.
Papírja van arról, hogy hírt hamisított.
A bíróság letartóztatta a fiút, aki az áldozatára zárta az ajtót.
Az 1848-as forradalom évfordulóján Orbán Viktortól Karácsony Gergelyen át Magyar Péterig mindenki szabadságharcra buzdított, de különböző elnyomók ellen.
Botka László, a város polgármestere bejelentette, a világhírű biokémikusunk portréját a C-vitamin feltalálójával együtt festik fel Szeged legmagasabb, 17 méteres lakóépületére.
Az épületben még tavaly, az Orbán-kormány energiárakra és takarékosságra hivatkozó rendelete nyomán zárták el a meleg vizet.
Vlagyimir Putyin legfőbb szövetségesét még szombaton vitték be a Minszk melletti intézménybe, feltehetően legyengült állapotban.
Egyelőre nem világos, hogy csak a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium vezetője gondolt valóban Orbán Viktorra a felkötendő királyokról, de az egyik szülő szerint a gyerekek ennél plasztikusabban nem is tanulhatták volna meg, mit jelent a félelem, a diktatúra, a kiállás a szabadságért.
Az udvar szerint azonban a ceremónia még így is rövidebb, és külsőségeiben szerényebb lesz II. Erzsébeténél.
Önmagában a médiakampány drágább volt, mint a végül egy héttel elhalasztott tűzijáték.
A fővárosi Kopaszi-gáton átadták a Mol új, 143 méter magas székházát, Magyarország legmagasabb irodaépületét. Az Orbán-kormány előzőleg az ingatlan értékének kétszeresét kitevő pluszadót vetett ki a cégre.
A migránsoknak meg kell érteniük, hogy itt úgysem jöhetnek át – hangoztatta a miniszterelnök a Szegedről Budapestre költöztetett avatóünnepségen.
Az elismerést a Népszava minden évben annak a munkatársának ítéli oda, aki lapunk tiszteletbeli főszerkesztőjének szellemiségéhez leginkább méltón végezte a munkáját.
Legalább hat ember meghalt, 31 megsebesült.
Ünnepséget is tartottak az esemény alkalmából éjszakába nyúló kulturális programokkal.
Egy nyolcadikos fiú a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén szavalta volna el a költő Magyar vagyok című versét, ám a "tábornok" ezt - alighanem a kemény hangvételű zárás miatt - letiltotta.
Orbán Viktor a Terror Háza elé hívta híveit, ez a rendezvény nyilván nem marad el, de az ellenzék több tervezett ünneplését is lemondták. A Közös Ország Mozgalom vezetője, Gulyás Márton közölte: az ünneplés elmaradásának politikai ára lesz.
A szokásos ellenségek szapulásával és kevés gazdasági adat ismertetésével zárta a Fidesz-frakció a nemzeti konzultációkat és a lakossági fórumokat - kormányfői színpadi produkcióval.
A gyermekálmok valóra váltása a Lázár Lovasparkból indult. 2013-ban egy kisfiú vágya az volt, hogy fogatot hajthasson a világbajnok Lázár-testvérekkel, Vilmossal és Zoltánnal. Lázár Vilmos - aki a Ments életet! Alapítvány egyik alapítója - akkor nemcsak egy gyermek álmának valóra váltásában volt partner, hanem felajánlotta a lovasparkot, ahol több gyermeket vendégül láthatnak, és ajándékozhatnak meg felejthetetlen programokkal.
A kormány döntött arról, hogy ünnepségsorozatot rendez az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából - olvasható a Magyar Közlöny legfrissebb számában.
A montenegrói elnök nem vesz részt a jubileumi moszkvai győzelem napi ünnepségeken májusban, a szerb elnök viszont ott lesz, sőt szerb katonák is felvonulnak a díszszemlén.