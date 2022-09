nepszava.hu;

Bokros Lajos;infláció;államháztartás;költségvetés;

2022-09-09 14:04:00

Bokros Lajos: Amikor recesszióról beszélek, akkor vállalati csődök tömegét jelzem előre

A közgazdász szerint nem jönne pénzügyi csőd, ha kapnánk meg az uniós pénzeket, ám ebben az esetben rendkívüli intézkedéseket kellene tennie az Orbán-kormánynak.

A nyakló nélküli, esztelen, felelőtlen túlköltekezés, a monetáris politika elkésett szigorító lépései is hozzájárultak ahhoz, hogy stagflációs helyzet alakult ki Magyarországon - jelentette ki Bokros Lajos az mfor.hu által rendezett Klasszis Klub nevű beszélgetésében.

A korábbi pénzügyminisztert egyébként nem lepte meg, hogy az infláció éves mértéke augusztusban 15,6 százalékot ért el. Úgy vélekedett, a fogyasztóiár-index még tovább fog emelkedni. Kialakult egy stagflációs helyzet, ami azt jelenti, a kormány rövid távon csak aközött választhat, hogy recesszióba nyomja bele az országot még nagyobb kamatemeléssel vagy a recessziótól való félelmében nem megy utána a kamatokkal az inflációnak, ami azt jelenti, hogy még nagyobb lesz az infláció – magyarázta, hozzátéve, hogy az Orbán-kormány szabadjára engedte az inflációt, ráadásul az augusztusi 15,6 százalékban még nincs benne az elfojtott infláció, ami a rezsicsökkentésből és az ársapkákból adódik.

Véleménye szerint az inflációnak kétségtelenül vannak külső okai is. Ilyen a háborús helyzet, de a bankok is hozzájárultak ehhez a helyzethez. A Magyar Nemzeti Bank azzal járult hozzá az infláció felpörgetéséhez, hogy túl sokáig túl nagy mértékben növekedett a pénzmennyiség és túl alacsonyan tartotta az irányadó kamatait. „Már három éve tudni lehetett, hogy az inflációs feszültségek gerjednek az országban, következésképpen már akkor szigorodó monetáris politikát kellett volna folytatni, most pedig kifejezetten restriktív lépésekre lenne szükség, ha a kormánynak valóban az lenne az érdeke és a célja, hogy megállítsa az inflációt” - vélekedett az egyetemi tanár. Ám a kialakult helyzetért a költségvetési politika ugyanolyan mértékben felelős.

Mint mondta, Magyarországon közel tíz százalékos GDP-arányos államháztartási hiány lenne, ha nem jutnánk hozzá az EU-s pénzekhez (6 ezer milliárd forintról van szó, ez a GDP 8-9 százaléka), szemben az Orbán-kormány által várt 5 százalékos deficittel, a nyakló nélküli, eszetlen, felelőtlen túlköltekezés eredménye. Az, hogy a kabinet a pénzt, amely még nem érkezett meg az Európai Uniótól, már előre elköltötte (lásd minimálbér emelése, 13. havi nyugdíj), jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a belföldi kereslet rendkívüli mértékben felpörgő túlkeresletté vált.

– jelentette ki Bokros Lajos.

A bankrendszer pedig azzal járul hozzá az infláció további növekedéséhez, hogy olyan túlhitelezésbe hajszolta bele a gazdaságot, amit most már láthatóan nem igazol vissza a piac. – Amikor recesszióról beszélek, akkor vállalati csődök tömegét jelzem előre – fűzte hozzá. Egyúttal büszke arra, hogy nevét a Bokros-csomaggal azonosították. Ezt azzal indokolta, hogy a stabilizáció nemcsak megmentette a magyar államot a csődtől, hanem a kiigazítások összessége azt eredményezte, hogy elindult a magyar gazdaság növekedése egy pénzügyileg fenntartható fejlődés útján, anélkül, hogy akár egyetlen évre is recesszió lett volna Magyarországon.

„Mi azt mondtuk, hogy ezt fogjuk csinálni és ennek ez lesz a következménye. És azt csináltuk, és az lett a következménye. Nem volt semmi mellébeszélés, semmi fake news, semmiféle hazudozás, semmiféle demagógia és a társadalom, a gazdaság szereplői, a befektetők elhitték, hogy a kormány valóban ezt fogja csinálni és ez lesz az eredménye. És akkor nem a forint meg a kormány ellen spekuláltak, hanem olyan gazdasági érdekek, ösztönző erők jöttek mozgásba, amelyek végül is segítették a stabilizáció sikerét, gondoljunk a csúszó leértékelésre vagy a vámpótlékra, illetve bármilyen olyan intézkedésre, amelynek egyébként a befejezésének az időpontja is meg lett adva. Ez óriási lendületet adott a gazdaságnak, mivel egy vállalatnak, egy befektetőnek a legfontosabb a kiszámíthatóság – érzékeltette a Bokros-csomag és az Orbán-kormány intézkedései közti különbséget.