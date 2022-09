nepszava.hu;

Fővárosi Főügyészség;pénzmosás;vádemelés;OLAF-vizsgálat;

2022-09-09 16:20:00

Vádat emelt az ügyészség egy OLAF által is vizsgált kétszázmilliós pénzmosási ügyben

A nyomozó hatóságok látványosan felpörgették és reklámozzák is a korrupciós bűncselekmények elleni fellépésüket.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által szolgáltatott információk alapján indult bűnügyben a Fővárosi Főügyészség 8 személlyel szemben emelt vádat egy bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben – tették közzé az ügyészségi portálon. Mint ismertették, a vádirat lényege szerint 2019 és 2020 között működött két olyan bűnszervezet, amelyek tevékenysége a Kínából származó termékek Európai Uniós értékesítéséhez kapcsolódott.

Az ügyészség adatai szerint az egyik bűnszervezet a magyarországi vámkezeléseknél járt el, és hamis okiratokkal a vámáru értékét a valóságosnál 5-10-szer alacsonyabban jelölte meg, így a kiszabott vámteher összege is lényegesen alacsonyabb volt a ténylegesnél. A termékeket az EU-tagországokban fiktív gazdasági társaságok hálózatán keresztül értékesítették, ám az áfát nem fizették meg.

A másik bűnszervezetben az eljárás egyik vádlottja, egy 37 éves kínai férfi megszervezte és lebonyolította a fenti – büntetendő cselekményből származó, készpénzben keletkezett – bevételek szállítását Spanyolországból Franciaországon, Olaszországon, Szlovénián és Magyarországon keresztül Törökországba szállítását. A pénzt kínai bankszámlákra fizették be. Az olasz, szlovén, francia és magyar hatóságok az Eurojust közreműködésével közös nyomozó csoportot hoztak létre, amelynek munkájában részt vett az OLAF és az Europol is.

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat 3 magyar és 5 kínai férfi ellen – közülük ketten szökésben vannak – a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A vádlottak közül ketten bűnügyi felügyelet alatt állnak, egy további vádlottat pedig más ügy miatt letartóztatásban várja az eljárás folytatását. A főügyészség valamennyi vádlottra fegyházbüntetést és pénzbüntetést kért, a kínaiakra büntetésük letöltését követő határozott idejű kiutasítást, egyben vagyonelkobzást is.

Most, hogy a magyar korrupciós ügyek elleni nyomozások elmaradásai vagy hiányosságai miatt még mindig kétséges, hogy hazánk hozzájuthat-e az uniós forrásokhoz, az ügyészek látványosan felpörgették az EU-pénzeket is érintő büntetőeljárásokat. Az ügyészségi honlapon a most ismertetett ügyhöz nem kapcsolódó korábbi közleményeket is mellékeltek. Az egyik szerint „továbbra is kiemelkedően teljesít a magyar ügyészség – az uniós átlagot lényegesen meghaladó arányban emel vádat az OLAF igazságügyi ajánlásai nyomán”.