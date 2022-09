Népszava;

Podcast;Magyarország;Politika;Népszava;Orbán-kormány;

2022-09-10 06:15:00

Ami a náciknak a biedermeier, az a NER-nek az álnépies, műnemzeti giccs

Itt a Népszava podcast-sorozata, a Hol élünk 10. adása.

Ami a náciknak a biedermeier, a kommunista rendszernek a szocialista realizmus az a NER-nek az álnépies, műnemzeti giccs: nem csak arculatot adó idegesítő esztétikai környezetszennyezés, ám valójában a pártállam egyik legfőbb éltető eleme. A mostani pártállam a részben történelemhamisító romantikus-kurucos történetszemléletből vezeti le az ideológiáját, aminek szükségszerű folyománya a mára mindent elöntő nemzeti giccskultusz - hangzott el a Népszava „Hol élünk? című közéleti podcast-sorozatának aktuális epizódjában.

Hompola Krisztina, Rosznáky-Varga Emma és Batka Zoltán arról is beszélgettek, hogy miért van az, hogy a Kádár rendszerben az állami bábáskodás mellett is születtek piacképes alkotások, míg a kulturális életet is leuralni próbáló orbáni féldiktatúra tíz év alatt sem tudott semmilyen értékálló művészeti teljesítményt felmutatni.