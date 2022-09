R. Hahn Veronika (London);

brit uralkodó;trónutódlás;Egyesült Királyság;III. Károly;II. Erzsébet;

2022-09-09 21:09:00

III. Károly: hálával tartozunk

Megkezdődött a nemzeti és királyi gyász. Vilmos hivatalosan is walesi herceg lett.

III. Károly péntek este elmondta a nemzethez intézett első királyi üzenetét, amelyet hatalmas várakozás előzött meg az Egyesült Királyságban. A Buckingham-palota kék szalonjában előre rögzített beszéd érzelmes volt és főleg a családról szólt. III. Károly minden szavából kicsengett mély gyásza édesanyja, a "Mama" elvesztése miatt. Felidézte, milyen hálával tartoznak a királynő szeretetéért, odaadásáért, iránymutatásáért, megértéséért és példaadásáért. Külön hangsúlyozta Erzsébet "személyes kötezettségvállalását", amely "egész életét meghatározta".

A király kitért arra, hogy a jövőben nem fog tudni annyi időt szentelni jótékonysági intézményeinek és a neki fontos ügyeknek, ezeket mások kezébe helyezi. Uralkodása során számít "drága felesége", Kamilla királyné sziklaszilárd támogatására. Az üzenet fontos alkotmányos eleme volt, hogy Vilmost walesi herceggé nevezte ki, bízva abban, hogy ő és Katalin továbbra is új elemeket visznek a királyi család tevékenységébe.

Délben kétnapos megemlékezést kezdett a parlament. A királynő a "modern világhoz igazította a monarchiát, a szabadság és a demokrácia bajnoka volt" - mondta a II. Erzsébet által néhány napja kinevezett új kormányfő Liz Truss, üdvözölve az "új Károly-kort" és minden segítséget felajánlva a királynak. Trusshoz hasonlóan Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére is a királynő "szolgálat és kötelezettség iránti teljes odaadását" dícsérte. Külön köszönetet mondott azért, hogy a pandémia csúcspontján az embereknek őszinte vigaszt és reményt nyújtó tévés üzenetet küldött.

A nemzeti gyász első napján lemondták a hétvégi futballmeccseket, de elmarad a híres Last Night of the Proms, a világ legnagyobb klasszikus zenei fesztiváljának hazafias záróestje is.