2022-09-09 19:20:00

Több ezren várták III. Károlyt a Buckingham-palotánál

Az új király Liz Truss miniszterelnökkel is megtartotta első találkozóját.

Megérkezett a Buckingham-palotához III. Károly király és felesége, Kamilla királyné. Az új brit uralkodót több ezren fogadták a palota előtti téren. A BBC tudósítása szerint a királyi pár nem a palota udvarára hajtott be, hanem üdvözölték a kívül összegyűlt tömeget. A felvételek tanúsága szerint III. Károly elindult és egyenként kezet fogott az első sorokban álló emberekkel.

King Charles III greets crowds outside Buckingham Palace



Latest https://t.co/AKjEtPjX08 pic.twitter.com/pdsJkEMrTW — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 9, 2022

A BBC értékelése szerint Károly karakterének mindig is volt egy meglehetősen komoly, természetesen visszafogott oldala, ugyanakkor úgy tűnik, idősebb korára közvetlenebbé vált. Látogatásai alkalmával barátságos, amolyan „nagypapás” figurává vált. A most látott köszöntése és stílusa a portál szerint akár jelzés is lehet a jövőbeli uralkodására nézve.

A Buckingham-palotában Károly Liz Truss miniszterelnökkel találkozott - ez volt az első személyes találkozója a szintén frissen kinevezett brit kormányfővel. Az új uralkodó helyi idő szerint este 6-tól intéz beszédet a néphez, ezzel egy időben a londoni Szent Pál-székesegyházban II. Erzsébet királynő emlékére tartanak istentiszteletet. Az istentiszteleten résztvevők itt adják elő először hivatalosan a brit himnusz új, „God Save the King”-re átírt verzióját. III. Károlyt hivatalosan holnap nyilvánítják királlyá.