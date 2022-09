Szeptember 19-én helyezik örök nyugalomra II. Erzsébetet

Á. Z.;

II. Erzsébet;temetés;királynő;Egyesült Királyság;III. Károly;

2022-09-10 19:03:00

Munkaszüneti nap lesz. Legutóbb több mint 50 évvel ezelőtt Winston Churchill volt az, aki állami temetést kapott az Egyesült Királyságban.

Szeptember 19-én hétfőn fogják örök nyugalomra helyezni II. Erzsébet brit királynőt – erőstette meg az erről korábban felröppent híreket szombat délután a Buckingham-palota. A csütörtökön elhunyt néhai brit uralkodó előtte négy napon át ravatalon fog fekszik majd, hogy a gyászoló britek leróhassák előtte a kegyeletüket Westminster Hallban. Tölgyfakoporsóját a halála helyszínéről, az uralkodói család balmorali nyári rezidenciájáról hintón először Edinburgh-be viszik holnap.

II. Erzsébet temetése a westminsteri apátságban a záróakkordja lesz a hivatalosan gyásszal töltendő időszaknak. Szeptember 19. munkaszüneti nap lesz az Egyesült Királyságban, az iskolák sem nyitnak ki majd. Előtte III. Károly király és Kamilla királyné látogatást tesz az Anglia melletti három országrészben, Skóciában, Észak-Írországban és Walesben is.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.