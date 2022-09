nepszava.hu;

Lánchíd;lezárások;II. világháborús bomba;budai alsó rakpart;pesti alsó rakpart;hétfő;

2022-09-11 09:17:00

Lezárásokra, korlátozásokra készüljön hétfőn a Lánchíd környékén, hatástalanítanak egy II. világháborús bombát

A robbanószerkezet kiemeléséhez reggel fél kilenc után kiürítik a területet, és délután egy óráig jelentősen korlátozzák a forgalmat.

Egy II. világháborús bombát találtak a Duna fővárosi szakaszán, a Lánchíd és az Erzsébet híd között – írja a Népszavához eljuttatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A robbanószerkezet kiemelése miatt szeptember 12-én, hétfőn a hatóságok 8 óra 30 perc és és 9 óra 30 perc között kiürítik a területet, majd koradélután 13 óráig jelentősen korlátozzák a forgalmat mind a pesti, mind a budai oldalon, ami a közösségi közlekedést is érinti.

A korlátozások részeként – előreláthatólag a jelzett időszakban – lezárják a Budai alsó rakpartot a Erzsébet híd és a Halász utca között, a Pesti alsó rakpartot a Szabadság híd és a Lánchíd között, illetve a Lánchíd utcát, ezek mellett a környező mellékutcákban is korlátozásokra kell készülni.

Közösségi közlekedés tíz órától változik ugyanitt: a 2-es, a 2B és a 2M villamosok két szakaszon, a déli végállomások és a Boráros tér, illetve a Széchenyi István tér és a Jászai Mari tér között járnak majd, míg a 19-es villamos két szakaszon, Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér, illetve a Batthyány tér és a Bécsi út/Vörösvári út között közlekedik.

Eközben a 41-es villamos módosított útvonalon, a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a Krisztina körút – Széll Kálmán tér – Margit körút útvonalon jár; a 105-ös autóbusz Budán pedig módosított útvonalon, a Lánchíd utca helyett az Attila úton és a Krisztina körúton viszi az utasokat. A 105-ös és a 178-as autóbuszok Pesten a Gyöngyösi utca felé a Petőfi Sándor utcán, Buda felé a Kiskörúton járnak.

A BKK emlékeztetett, a Lánchíd felújításához kapcsolódva tavaly májusban kezdődött az átkelő vízi környezetének fém- és lőszermentesítése. A szakemberek több hatalmas roncsot találtak a folyóban, amelyek többsége régi híddarab, de tavaly egy törökkori ágyúgolyó is előkerült. A teljes lőszer- és roncsmentesítés a vízállástól függ, várhatóan november elején fejeződik be; a munkavégzés idejére a medernyílásban hétfőnként hajózási zárlatot rendelnek el. A zárlat alól a munkákban részt vevő felderítő, honvédségi és vízi rendészeti hajók mellett a folyamfelügyeleti, valamint a mentő- és tűzoltósági hajók is mentesülnek.