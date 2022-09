nepszava.hu;

tizenéves rablók;Érd;rablás;kifosztás;bántalmazás;elfogás;

2022-09-11 12:08:00

„Kérlek, ne bántsatok!” - Kamaszok ütötték, ahol érték a 95 éves nénit (videón az elfogás)

Az öttagú rablóbanda tippadója az egyik gyermekkorú elkövető édesanyja volt.

Erőszakos, vagyon elleni bűncselekményekkel gyanúsítható, idős áldozatokra vadászó, érdi csapat tagjaira csaptak le a hét elején a rendőrök; ketten alig nagykorúak, társaik 13, 16, illetve 17 évesek – derült ki a police.hu vasárnapi híréből. A tizenéves rablók, akik elmondásuk szerint néhány hónapja ismerkedtek össze a fővárosban, „valahogyan pénzt akartak csinálni”.

Először egy 95 éves érdi asszonyt szemeltek ki maguknak, miután tippet kaptak a legfiatalabb bandatag, egy 13 éves lány anyjától. Idén augusztus 17-én éjjel „ütöttek rajta” a védtelen idős nőn, akit lefogtak, letakarták a szemét, miközben a fiókjaiban kutattak, ám nem találtak semmit, és zsákmány nélkül elmenekültek.

A társaság nem nyugodott bele a sikertelenségbe, ezért az asszonyt néhány nappal később újra felkeresték, ekkor idős áldozatuk fejét egy párnával lenyomták, de most sem találtak semmi értékeset, ekkor már hangosan követelték a pénzt, fenyegetést követően pedig már ütöttek is. Az asszony gyomrára, térdére, fejére, arcára záporoztak a csapások, hiába nyöszörgött, hogy ne bántsák. Zsákmányuk így is csupán néhány boríték volt. Mivel azonban a nő a bántalmazás után kórházba került, távollétében ismét „munkába álltak” és az egyik szekrényben talált 280 ezer forinttal elmenekültek. Nem álltak le, és szeptember 2-án egy másik érdi házból, az alvó tulajdonos feje melletti éjjeliszekrényről 28 ezer forinttal teli pénztárcával távoztak.

Végül a rendőrség több napos hajtóvadászatot követően szeptember 6-án elfogták a tinédzser bandát és felbujtójukat, a 39 éves R. Máriát. A társaság vezetőjeként azonosított 18 éves, 7 általánost végzett M. Igort egy budapesti hotelben fogták, és társait, a szintén 18 éves N. Krisztát, egy 16, valamint egy 17 éves fiút és a bandavezér 13 éves barátnőjét is előállították.

A felnőtt, 39 éve R. Mária ellen a gyanú kiskorú veszélyeztetése, illetve felbujtóként elkövetett rablás. Az Érdi Rendőrkapitányság egy rendbeli rablás, egy rendbeli kifosztás, öt rendbeli lopás bűntettének, lopás kísérlete, valamint rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat jelenleg eljárást. M. Igor panaszt tett a gyanúsítás ellen, az erőszakot tagadta. Vallomást tett, ahogyan társai is, egyikük az állította: szeretne jó útra térni és magát jobb fényben feltüntetni.

Ugyanakkor a nyomozás adatai szerint korábbi betörései is lehettek a társaságnak házakban, üzletekben Kistarcsán, Csömörön, és a fővárosban, ezekben az ügyeben tovább nyomoznak. A gyanúsítottak közül a bíróság azóta elrendelte M. Igor és a két fiatalkorú letartóztatását, R. Mária és N. Kriszta személyi szabadságának korlátozásáról pedig még vasárnap várható döntés.