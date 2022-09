nepszava.hu;

Ramzan Kadirov;orosz-ukrán háború;Vlagyimir Putyin;

2022-09-11 19:04:00

A Putyinhoz hű Kadirov az ukrán sikerek láttán élesen bírálta az orosz hadvezetést

A háború kezdetén még Európát is megfenyegető csecsen hadúr szerint lehet, hogy az orosz elnök nincs tisztában a valós ukrajnai helyzettel.

Ha ma vagy holnap nem történik változás a stratégiában, kénytelen leszek beszélni a védelmi tárca vezetésével és az ország vezetésével, hogy elmagyarázzam nekik a valós helyzetet a helyszínen – idézte Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője vasárnapi Telegram-hangüzenetében elhangzottakat a The Guardian.

A Vlagyimir Putyinhoz hű, annak szövetségeseként Oroszország Ukrajna elleni invázió elején nagyhangú, sőt fenyegetőző Kadirov most élesen bírálta az orosz hadsereg visszavonulását Ukrajna északkeleti részén. A látható ukrán sikerek nyomán az orosz területvesztést érdekesnek, majd keményebben megdöbbentőnek nevezte, főként annak fényében, hogy az orosz megszálló adminisztráció korábban azt hirdette, hogy az elfoglalt területeket „örökké” tartani fogják.

A Guardian megjegyzi, hogy a februári invázió óta Kreml nagyobb figyelmet fordított „a háborút kritizáló liberális hangok elhallgattatására”, mint a háborúra, s ezért fájhat Putyin feje amiatt, hogy számukra eldurvult a harctéri helyzet, valamint azért is, mert az orosz vezető nem ismerte el korábban sem, hogy „szörnyű számítási hibát” vétett februárban, amikor azt hitte, hogy az orosz hadsereg néhány napon belül lerohanhatja Ukrajnát. Legutóbb az orosz elnök hiába hangoztatta, hogy eddig „Oroszország semmit sem veszített a háború alatt”, az elmúlt napok jelentős veszteségeit egyre nehezebben magyarázhatja meg a hátországban.

A Népszava is beszámolt azokról a kijelentésekről, amelyeket Ramzan Kadirov tett február óta. Két nappal a háború kitörése után közölte, hogy csecsen harcosokat vezényeltek Ukrajnába, és felszólította az ukránokat, hogy buktassák meg kormányukat. Pár nap múlva a csecsen vezér azzal fenyegette meg Európát, hogy „február 31-ig (sic!) törölnie kell az Oroszország ellen hozott szankcióit, különben szembe kell néznie a következményekkel”.

Az is nagy visszhangot váltott ki, hogy május végén „lezárt ügynek” nevezte Ukrajnát, mondván, őt már Lengyelország érdekli, és „hat másodperc alatt meg tudják, mutatni, mire képesek”. Legutóbb, július végén pedig azzal keltett feltűnést Kadirov a magyar belpolitikában is, hogy Orbán Viktor botrányos, fajelméleti fejtegetéseket is tartalmazó tusványosi beszédét „innovatív és józan elemzésnek” nevezte.